L’indignation du jour du Souvenir comme nouveauté TONGS vendues avec le thème du coquelicot | Royaume-Uni | Nouvelles

Une cliente, Karen Hobbs, a tweeté une image des tongs blanches, sur lesquelles les mots « de peur d’oublier » sont imprimés sous un coquelicot rouge. Elle a reçu un certain nombre de réponses en colère et confuses.

Partageant une capture d’écran de la page Web, Mme Hobbs a tweeté : « Bébé, ça va ? Tu as à peine porté ton string du Souvenir. »

En réponse au Tweet, une utilisatrice, Nell Witty, a écrit : « Christ. Obscène. »

Alors qu’Adam Fowler a écrit, « WTF ».

Un autre utilisateur, Richard Phillips, a demandé : « Pourquoi cela existe-t-il ?

Et une troisième, Roz Ryan a dit : « Quelle femme (d’esprit sain d’esprit) veut un pantalon blanc avec une énorme tache rouge dessus ?! »

Cependant, d’autres n’ont pas été découragés par le design, avec une utilisatrice appelée Meg qui a écrit: « Cadeau secret du Père Noël trié ».

Un autre, avec le nom d’utilisateur BigApe217, a demandé où ils pouvaient acheter les sous-vêtements. Ils ont dit: « C’est incroyablement ringard. Quel est le site Web sur lequel ils doivent faire des cadeaux de Noël »

Alors que Clyde Holcroft a demandé: « Si Sa Majesté la Reine ne porte pas l’un de ceux-ci lorsqu’elle dépose une couronne au cénotaphe, j’écrirai une lettre très rigide au Daily Mail. »

Les tongs peuvent être achetées individuellement pour un prix de vente de 15 £, contre 20 £.

Vous pouvez également acheter d’autres tongs sur le thème du coquelicot sur le site Web, dont un avec une image d’un champ de coquelicots traditionnel dessus.

Ils vendent également des tasses, des t-shirts et des autocollants sur le même thème.

Ce n’est pas la première fois que Cafe Press est critiqué pour son choix de slogans.

Le détaillant en ligne avait déjà été critiqué pour avoir vendu des vêtements et accessoires pour bébés comportant des slogans sexuellement explicites, notamment : « F*** me like a pornstar ».

Le dimanche du Souvenir tombe ce week-end, le 14 novembre.