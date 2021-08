L’indignation ne peut pas améliorer les procédures d’acquisition de la défense

in

Le général Naravane a appelé à une « révolution dans les affaires bureaucratiques » pour s’assurer que les soldats reçoivent l’équipement requis à temps.

Par Amit Cowshish

S’exprimant lors d’un webinaire organisé par la United Services Institution, basée à Delhi, le 3 août, le chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane, a fustigé les procédures d’achat existantes. Critiquant à juste titre la prise de décision tardive – l’attribuant à la nature autoritaire des règles et règlements conduisant à un ” syndrome du zéro erreur ” – le général Naravane a appelé à une ” révolution dans les affaires bureaucratiques ” pour s’assurer que les soldats obtiennent l’équipement requis à temps .

“Le besoin de l’heure est d’avoir une métamorphose”, a-t-il déclaré. « Le moment était peut-être venu de supprimer complètement le concept de fournisseur de niveau 1 », ajouta-t-il utilement. Le système L1 exige que l’approvisionnement soit effectué auprès du plus bas soumissionnaire.

La plupart des propos du général sont irréprochables, mais venant du chef d’une organisation qui a toujours été pleinement impliquée dans l’élaboration des procédures de passation des marchés de la défense au fil des ans, l’opprobre était quelque peu surprenant.

La Defense Acquisition Procedure 2020 (DAP 2020), qui régit actuellement les acquisitions de défense, a été promulguée en octobre de l’année dernière après plus d’un an de délibérations. Plusieurs comités institués par le ministère de la Défense (MoD) ont interagi avec l’industrie, les groupes de réflexion et toutes les autres parties prenantes. Un projet de document a également été publié, invitant le public à faire des suggestions.

En publiant le document, le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré que de nombreuses réformes conceptuelles, structurelles et procédurales avaient été introduites pour garantir que «l’équipement basé sur la technologie contemporaine» est mis à la disposition des services dans un délai déterminé. Ce que le chef de l’armée a dit nie ces affirmations.

Le DAP-2020 a été approuvé par le Defense Acquisition Council (DAC), qui est dirigé par le ministre de la Défense et compte tous les secrétaires du ministère de la Défense, les chefs de service, le chef d’état-major de la Défense et d’autres hauts fonctionnaires. Rien n’indique que l’un des problèmes soulignés par le chef de l’armée lors du webinaire ait été soulevé dans le CAD.

Certes, les problèmes soulignés par le général Naravane n’ont pas fait surface seulement après la promulgation du DAP 2020. En outre, on ne sait pas si des suggestions importantes qui auraient pu résoudre ces problèmes ont été ignorées ou rejetées par le comité de rédaction ou le CAD. Les rapports des médias n’indiquent pas non plus si le chef de l’armée a développé les idées énoncées dans son discours. Par conséquent, il reste inexpliqué ce qui aurait pu être fait pour améliorer le système mais ne l’a pas été.

Quoi qu’il en soit, si l’angoisse sous-jacente à la critique du général Naravane est compréhensible, elle est difficile à traduire en actes.

Prenez par exemple son commentaire sardonique sur le « syndrome du zéro erreur ». Il aurait raison s’il voulait dire que les fonctionnaires sont très prudents dans la prévention de toute erreur de politique ou de procédure, mais s’il veut dire qu’une telle prudence est inutile et qu’ils devraient sciemment ignorer les erreurs manifestes, cela serait discutable. Personne -pas même la bureaucratie militaire- ne voudrait, ou ne devrait, prendre des libertés en manipulant l’argent public.

Probity exige qu’après avoir élaboré une procédure sur mesure pour les marchés de la défense dans le cadre des grands principes des marchés publics établis par le ministère des Finances (MoF) dans les règles financières générales de 2017, la procédure soit suivie. Si les procédures sont un obstacle, elles peuvent être modifiées par le ministère de la Défense. Et si l’un des grands principes venait à faire obstacle, la question devrait être abordée avec le ministère des Finances avec une proposition alternative viable.

En attendant, on ne peut prétendre que la procédure établie par le ministère de la Défense lui-même en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les services, n’a pas besoin d’être respectée dans la lettre et dans l’esprit. S’il y a un décalage entre la lettre et l’esprit, il peut être facilement corrigé par le ministère de la Défense lui-même en modifiant le texte incriminé dans le DAP-2020 sans aucun problème.

Parlant de la nature autoritaire des règles et règlements, le chef de l’armée a donné un exemple intéressant. Pourquoi la proposition d’achat de skis devrait-il, s’est-il demandé, être rejetée s’ils pèsent 1,6 kg simplement parce que l’armée avait demandé des skis qui pesaient entre deux et quatre kilogrammes. Après tout, a-t-il ajouté, des skis plus légers seraient meilleurs pour les troupes. L’explication est assez simple.

Si, après un processus élaboré, l’armée indienne établit un cahier des charges qui impose un poids des skis compris entre deux et quatre kilogrammes et que cette exigence est mentionnée dans l’appel d’offres, des skis d’un poids inférieur ne peuvent être acceptés car cela serait discriminatoire. Certains autres vendeurs peuvent se retourner et dire qu’ils n’ont pas répondu à l’appel d’offres parce que leur produit pesait moins que le poids spécifié dans l’offre, et ils n’avaient aucune idée que des produits avec un poids inférieur seraient également acceptables. Inévitablement, la question se compliquerait d’allégations d’actes répréhensibles.

Cet exemple expose également le problème persistant de la formulation du cahier des charges -exigence qualitative des services, dans le jargon militaire- qui a été le fléau du processus d’acquisition dans le passé. Revenant à l’exemple des skis, on se demande pourquoi les enquêtes à effectuer obligatoirement en amont de l’élaboration du cahier des charges ne révéleraient pas que des produits pesant moins de deux kilogrammes sont également disponibles et que ceux-ci serviraient mieux l’objet. En tout état de cause, le DAP 2020 permet de déroger à la procédure prescrite avec l’approbation du DAC.

Le chef de l’armée a également évoqué la nécessité de supprimer le concept L1. L’idée fausse générale à propos de ce concept est qu’il ne nécessite que le produit le moins cher disponible sur le marché pour être acheté, qu’il réponde ou non à l’exigence. Ce n’est pas vrai.

Le fait est que les services sont libres de prescrire les spécifications techniques des équipements qui répondent à leurs exigences opérationnelles et de soumettre les équipements proposés par les vendeurs à des essais rigoureux pour une éventuelle présélection des vendeurs dont les produits satisfont pleinement à leurs exigences au regard des Caractéristiques. La procédure exige seulement que parmi les produits qui répondent à l’exigence spécifiée, celui qui est le moins cher soit acheté.

Mais ce n’est pas la seule option. Un important changement de procédure intervenu en 2016 permet aux services de spécifier des paramètres de performance améliorés en plus des paramètres essentiels du produit qu’ils souhaitent acheter. Cette disposition leur permet d’acheter un produit qui est technologiquement supérieur aux paramètres essentiels prescrits spécifiés dans l’offre même s’il n’est pas le moins cher.

Si cela, ou tout autre aspect de la procédure existante, ne fonctionne pas bien, le remède consiste à élaborer le modèle d’une alternative viable. Si, par exemple, le système L1 doit être mis à la poubelle, il doit y avoir une clarté absolue sur le type de système par lequel il doit être remplacé. Aucune révolution -même si c’est dans les affaires bureaucratiques- ne peut apporter un meilleur ordre si la feuille de route pour la reconstruction post-révolutionnaire n’est pas claire.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (Acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

