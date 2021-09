L’indisponibilité des titres classiques “retiens la culture du jeu”, déclare Hideki Kamiya de Platinum

Image : La vie de Nintendo

La façon dont nous jouons et consommons les jeux vidéo classiques est devenue un sujet brûlant ces derniers temps, en grande partie grâce à des pratiques plutôt louches utilisées par les collectionneurs pour augmenter la valeur de certains titres.

Alors que certaines personnes souhaitent augmenter la valeur de leur collection pendant qu’elle se trouve sur l’étagère, ceux d’entre nous qui veulent simplement jouer et profiter des jeux vidéo sont perdants – parce que, dans de nombreux cas, la raison pour laquelle les jeux rétro valent autant cela tient en grande partie au fait qu’il n’y a littéralement pas d’autre moyen de jouer à un certain jeu que sous sa forme originale.

VGC a posé cette question à Hideki Kamiya de PlatinumGames, un passionné de rétro gamer et collectionneur. Il dit qu’il comprend l’intérêt d’obtenir un titre physique particulier dans les meilleures conditions possibles, mais déplore que les gens qui veulent simplement jouer à des jeux passent souvent à côté :

En tant que collectionneur moi-même, je comprends l’attrait de vouloir avoir ce jeu dans l’emballage scellé. Les gens veulent la valeur de ce package et pas nécessairement du jeu lui-même. Mais en tant que fan, c’est un problème si quelqu’un veut jouer à un jeu mais ne peut pas l’obtenir parce qu’il est négocié sur ces marchés ridicules.

Il avait des mots particulièrement sévères à dire au sujet des sociétés qui possèdent la propriété intellectuelle de certains jeux souhaitables mais ne les rendent pas disponibles numériquement à un prix raisonnable :

Et la responsabilité de garder ces jeux disponibles appartient à la société qui possède la propriété intellectuelle. Si les gens veulent jouer à un jeu classique et qu’ils ne le peuvent pas, car il n’est pas disponible sur les nouvelles plateformes et ne peut pas non plus être trouvé dans sa forme originale, c’est comme une menace… cela freine la culture du jeu. Les personnes qui détiennent les droits de ces jeux devraient activement prendre des mesures pour préserver la culture du jeu et rendre les jeux accessibles à tous ceux qui souhaitent y jouer.

Ironiquement, Nintendo – l’un des clients les plus réguliers de Platinum – est particulièrement mauvais dans ce domaine. Prendre Metroid Fusion par exemple; avec Terreur Metroid en chemin, l’intérêt pour la série a explosé et les cartouches en vrac se vendent désormais à des prix intéressants en ligne, principalement parce qu’il n’est pas (actuellement) possible de jouer au jeu sur le système le plus récent de Nintendo, le Switch (il est cependant disponible sur la console virtuelle Wii U).

Il existe de nombreux autres jeux Nintendo propriétaires qui sont effectivement “épuisés” en ce moment. La stratégie de Nintendo consiste généralement à rééditer ou à remasteriser ces jeux et à les vendre à un prix plus élevé (comme c’était le cas avec Zelda: Skyward Sword HD et Les étoiles de Super Mario 3D), mais cela signifie souvent qu’il n’y a aucun moyen de jouer aux titres classiques de Nintendo à moins que vous ne débloquiez de l’argent pour acheter le matériel d’origine et le jeu, ou que vous les émuliez sur un PC ou une autre plate-forme – d’autant plus que la console virtuelle n’est plus une chose sur Switch et a été remplacé par Nintendo Switch Online, qui propose actuellement une sélection assez inégale de jeux SNES et NES classiques via un abonnement payant.