L’individualisme occidental est venu du christianisme ⋆ .

Des prêtres se tiennent devant un crucifix alors que le pape François dirige une messe sur la place Saint-Pierre au Vatican en 2013 (Tony Gentile / .)

Nous ne devons pas oublier d’où vient l’idée que nous sommes tous des personnalités égales et uniques, chacune possédant une dignité insondable et des droits inviolables.

La leçon la plus importante que l’étude de l’histoire nous enseigne est la contingence. Les choses n’avaient pas à se dérouler comme elles l’ont fait. Prenons, par exemple, la réponse que notre civilisation a historiquement donnée à la question la plus importante de toutes: «Que signifie être un être humain?» Depuis les Lumières, de nombreuses personnes en Occident ont eu l’impression qu’il était facile de répondre à cette question, qu’il ne s’agissait que d’observer empiriquement le comportement humain à travers le temps et l’espace, puis d’abstraire quelques maximes universelles des données. Telle est notre foi moderne: que nous pouvons lire la vérité sur nous-mêmes dans les archives de la nature comme nous lisons une histoire dans un livre.

L’exemple fondateur en est le préambule de la Déclaration d’indépendance, écrite au haut méridien des Lumières par l’un de ses esprits les plus incandescents:

Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.

Pour Jefferson, et pour nous qui vivons aujourd’hui à la lumière de ses paroles, il est «évident» que «la masse de l’humanité n’est pas née, avec des selles sur le dos, ni quelques privilégiés bottés et éperonnés, prêts à rouler leur. » Mais la plupart des gens dans la plupart des endroits, la plupart du temps, n’ont pas pensé aux êtres humains comme ça. L’idée que nous sommes tous des personnalités égales et uniques, chacune possédant une dignité insondable et des droits inviolables, est rare et relativement paroissiale. Le monde existait autrefois sans lui (comme une grande partie du monde le fait encore aujourd’hui) et pourrait facilement le faire à nouveau si nous oublions d’où vient cette idée et ce qui l’a soutenue pendant si longtemps.

Nous pouvons retracer l’ascendance du mot «personne» jusqu’au mot grec ancien prosopon, qui signifie «masque». Il a d’abord été utilisé dans le contexte de la tragédie grecque. Les acteurs portaient le prosopon physique du rôle qu’ils jouaient dans une production dramatique. Mais il a rapidement pris une signification politique et sociale, en particulier dans la société romaine. Le mot latin pour prosopon est persona, dont notre mot anglais est dérivé. Selon l’usage romain, sa personnalité était son rôle social et juridique au sein de la communauté. Ce rôle variait énormément d’une personne à l’autre, d’un noble à sénateur, d’un commerçant à un domestique, et il n’incluait pas tous les humains de la même manière que le mot «personne» le fait actuellement. On pensait que différentes stations sociales étaient presque des espèces différentes, ne partageant rien en commun, et personne n’était censé avoir une quelconque existence individuelle en dehors du rôle qu’ils jouaient dans l’État. Les esclaves romains, par exemple, étaient habituellement appelés non habens personam: littéralement, «ne pas avoir de personne» ou «pas une personne», parce que leurs fonctions sociales étaient si serviles et ressemblaient à des outils. Qui ils étaient réellement en tant que «personnes» en dessous, comme nous comprenons maintenant le mot, n’avait pas du tout d’importance.

Le dramatique grec et les usages politiques romains du mot ont une chose importante en commun. Dans les deux cas, l’individu unique qui se cache derrière le masque ou qui joue le rôle social qui lui est assigné n’est pas du tout considéré comme significatif. Le métropolite John Zizioulas l’exprime ainsi: «De nombreux écrivains ont représenté [ancient] La pensée grecque est essentiellement «non personnelle». Dans sa variante platonicienne, tout ce qui est concret et «individuel» est finalement renvoyé à l’idée abstraite qui constitue son fondement et sa justification finale.

Selon eux-mêmes, les gens du monde antique n’existaient vraiment que dans la mesure où ils participaient à un projet plus vaste, que ce soit sur scène ou en ville, qui constituait leur «fondement et justification finale». Comme l’écrit Zizioulas, «l’identité – cette composante vitale du concept d’homme, ce qui différencie un homme d’un autre, qui fait de lui ce qu’il est – [was] garantis et fournis par l’État ou par un tout organisé. » Pour cette raison, l’historien Larry Siedentop écrit que dans la ville antique, «il n’y avait aucune notion des droits des individus contre les revendications de la ville et de ses dieux. Il n’y avait aucune liberté formelle de pensée ou d’action. . . . Les citoyens appartenaient à la ville, corps et âme. » Si l’individu avait une valeur, ce n’était que par référence à un collectif organisé.

L’avènement du christianisme a bouleversé cet ancien ordre des âges, qui avait régné plus ou moins incontesté depuis l’aube de la civilisation jusqu’au premier matin de Pâques à Jérusalem il y a environ 2 000 ans. La proclamation des premiers chrétiens – que Dieu était devenu homme – a effacé la conception de la personnalité qui prédominait dans le monde antique. Si Jésus est une «personnalité», comme le soutenaient les pères apostoliques et patristiques de l’Église, et qu’il est mort et a été élevé en tant que représentant de toute la race, alors nous sommes tous plus que la société et l’État feraient de nous. Un fossé s’ouvre entre notre identité et nos obligations sociales. L’individu met le pied sur la scène de l’histoire humaine pour la première fois. «Il n’y a ni juif ni grec, il n’y a ni esclave ni libre, il n’y a ni homme ni femme; car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ou, comme le dit Siedentop:

Pour Paul, la croyance au Christ rend possible l’émergence d’un rôle primordial partagé également par tous («l’égalité des âmes»), tandis que les rôles sociaux conventionnels – qu’ils soient de père, de fille, de fonctionnaire, de prêtre ou d’esclave – deviennent secondaires par rapport à ce rôle principal. A ce rôle principal, un nombre indéfini de rôles sociaux peut ou non être ajouté comme attributs d’un sujet, mais ils ne définissent plus le sujet. Telle est la liberté que la conception de Paul du Christ introduit dans l’identité humaine.

Il est presque impossible pour nous d’avoir une idée réelle de la façon dont la réplique de Pâques qui a duré des millénaires a été bouleversante sur notre civilisation. Nous sommes tous dans nos sensibilités morales et créatures de base de la vision du monde du christianisme à un tel point que nous ne pouvons pas le voir du point de vue d’une société préchrétienne sans un effort d’imagination énorme. Nous ne pouvons pas ressentir dans nos os la folie farfelue et blasphématoire d’un criminel, un non habens personam, parlant à un dirigeant puissant comme Jésus parle à Pilate près de l’apogée de l’évangile de Jean. Quant à la crucifixion elle-même, le théologien David Bentley Hart a raison quand il écrit que,

si nous le pouvons, nous ne pourrons jamais vraiment voir l’humanité brisée, humiliée et condamnée du Christ comme quelque chose qui va de soi méprisable et ridicule; nous sommes plutôt, dans un sens très réel, destinés à le voir comme englobant le mystère même de notre propre humanité: une fragilité sublime, à la fois tragique et magnifique, pitoyable et merveilleuse.

La contingence de tout ce que nous pensons décent et précieux à propos de nous-mêmes et de notre société sur les peines et le triomphe de cet homme unique, dans l’ombre lumineuse dont nous avons tous vécu pendant les 2000 dernières années, nous échappe constamment. Nous oublions que d’une manière historiquement démontrable, nous, en Occident, devons notre sens de l’humanité universelle commune entièrement à Jésus de Nazareth et à son Église. Même les plus petits détails de l’histoire de Pâques, comme les larmes de saint Pierre après sa trahison de Jésus, signalent la discontinuité radicale de la révolution chrétienne par rapport à ce qui précède dans une mesure que nous sommes totalement aveugles à aujourd’hui. Comme Hart le fait remarquer avec émotion:

Ce qui est évident pour nous – l’âme blessée de Pierre, la profondeur de son dévouement à son maître, le tourment de sa culpabilité, la connaissance écrasante que la mort imminente du Christ a à jamais exclu la possibilité de demander pardon pour sa trahison – est évident en très grande partie parce que nous sommes les héritiers d’une culture qui, en un sens, est née des larmes de Peter. Pour nous, ce détail narratif assez petit et ordinaire est incontestablement un ornement de l’histoire, celui qui l’ennoblit, prouve sa gravité, élargit son étreinte de notre humanité commune. En ce sens, nous tous – même les incroyants – sommes des «chrétiens» dans nos attentes morales du monde. Pour les classes alphabétisées de la fin de l’Antiquité, cependant, ce conte de Peter pleurant aurait plus vraisemblablement semblé une erreur esthétique; car Peter, en tant que rustique, n’aurait pas pu être un objet digne de la sympathie d’un homme bien élevé, ni son chagrin n’aurait pu posséder le genre de dignité tragique nécessaire pour le rendre digne de l’attention de quiconque. . . . Ce n’est pas simplement une violation du bon goût; c’est un acte de rébellion.

Comme Siedentop le raconte dans Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism, les siècles qui se sont écoulés entre la première Pâque et aujourd’hui ont vu un effort long, inégal et imparfait pour traduire la croyance chrétienne en la dignité humaine universelle en réalités sociales et politiques. Contrairement à ce que prétendent les ennemis du christianisme, les Lumières étaient beaucoup moins une rupture avec ce qui les précédait et beaucoup plus redevables à des siècles d’osmose morale chrétienne: ce n’était pas un coup de fouet de la raison après des siècles d’ignorance forcée. Le savant Brian Tierney note que déjà en 1300, un certain nombre de droits étaient régulièrement revendiqués et défendus sur la base de la compréhension chrétienne de la personnalité: «Ils incluraient les droits de propriété, les droits de consentement au gouvernement, les droits de légitime défense, les droits de les infidèles, les droits du mariage, les droits procéduraux », ainsi que des mesures pour rendre ces droits opposables au droit positif. Dans la mesure où nous nous considérons comme des individus détenteurs de droits avec de réelles responsabilités, nous sommes tous des artefacts culturels de Pâques.

La longue réplique culturelle de la résurrection du Fils de Dieu semble toutefois s’éloigner en Occident, comme le suggèrent les enquêtes sur les habitudes religieuses américaines. La semaine dernière, Gallup a publié une nouvelle étude montrant que l’adhésion aux églises aux États-Unis est tombée en dessous de 50% pour la première fois. Même sans données concrètes comme preuves, il serait possible de déduire autant de l’état de la société et de la politique américaines. Nous nous dirigeons de plus en plus vers une manière de traiter les uns avec les autres qui ressemble plus à la culture païenne que le christianisme a supplanté qu’autre chose. Zizioulas a décrit la société païenne comme une société «non personnelle» dans laquelle l’individu «est finalement renvoyé à l’idée abstraite qui constitue son fondement et sa justification finale». En Amérique d’aujourd’hui, les individus sont finalement renvoyés à l’idée politique abstraite qui constitue leur «fondement et justification finale» dans l’ordre social.

Nous nous voyons de plus en plus comme des avatars aplatis de collectifs abstraits dont nous tirons notre sens de la solidité et du sens. Nous sommes des républicains, des démocrates, des anti-masques, des anti-vaxxers, des pro-vie, des pro-choix. La personne unique et irremplaçable qui repose sous toutes ces étiquettes, la personne pré-politique que Jésus a livrée à chacun de nous sur la croix, est évincée et étouffée. De plus, nous n’avons aucune raison de croire qu’il survivra à notre abandon culturel de la foi qui l’a fait naître. Nous avons cette consolation, cependant: que même si cette primauté de la personnalité est en train de mourir en Occident, elle retrouvera son chemin hors de la tombe. Aucun de nos échecs, qu’ils soient personnels ou politiques, ne peut ralentir l’arrivée de cette ville brillante à venir, où le Christ règne sans être touché par les ravages du temps, toujours ancien et toujours nouveau.