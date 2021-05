L’Indonésie a construit un navire-citerne pour son armée

11/05/2021 à 10:24 CEST

SPORT.es

Le véhicule hybride a longtemps été promis par les autorités Il est capable de patrouiller plus de 950 km avec un seul réservoir d’essence, parfait pour défendre un pays composé de milliers d’îles. Tank Boat peut transporter plus d’un peloton de Marines indonésiens et dispose d’une tourelle en forme de char pour fournir un appui-feu.

Après des années de développement, Tank Boat a finalement commencé des essais en mer au large de Banyuwangi, une ville de l’est de Java au large de l’île de Bali, le 28 avril, selon le blog de défense indonésien Indomiliter. Le ministère de la Défense de L’Indonésie a acheté un pétrolier à l’entrepreneur de défense PT Lundin et achèterait des “lots” si le test réussit

PT Lundin a conçu Tank Boat en tenant compte de la géographie unique de l’Indonésie. Le pays de 253 millions d’habitants est composé de 17 508 îles, avec seulement 6 000 de ces îles habitées. Cela représente un littoral stupéfiant de 100 000 milles, soit plus de cinq fois celui des États-Unis. L’Indonésie est confrontée à deux défis: la défense externe, qui pourrait impliquer le mouvement rapide de troupes d’une île à une autre, et la piraterie interne, qui voit les syndicats du crime organisé utiliser le vaste réseau d’îles du pays pour se cacher et organiser des attaques.