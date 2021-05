Légal & Réglementation

L’Indonésie envisage de taxer le commerce des crypto-monnaies au milieu d’un regain d’intérêt

L’Indonésie envisage maintenant de taxer le commerce des crypto-monnaies après une montée en popularité parmi les investisseurs locaux, a déclaré mardi un responsable des impôts. Cependant, il n’en est encore qu’au stade de la discussion. Neilmaldrin Noor, un porte-parole du bureau des impôts indonésien, a déclaré:

«Il est important de savoir que… s’il y a un profit ou un gain en capital généré par une transaction, le profit est un objet de l’impôt sur le revenu.»

«Le contribuable qui reçoit un gain en capital doit donc payer l’impôt et le déclarer.»

Le pays d’Asie du Sud-Est qui cherchait à consolider les revenus de l’État au milieu de la pandémie a interdit l’utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement, mais autorise son commerce en tant que marchandise.

L’échange de crypto-monnaie basé en Indonésie, Indodax, a déclaré avoir atteint trois millions de membres actifs sur sa plate-forme en avril, contre environ 2,3 millions au début de l’année.

L’Autorité indonésienne des services financiers a également mis en garde les investisseurs contre le risque d’investir dans la crypto-monnaie, faisant valoir que ses prix sont très volatils et qu’il n’a pas de valeur intrinsèque.

La taxation des gains cryptographiques gagne également en popularité en Corée du Sud, où un récent sondage a montré que plus de 53% de ses citoyens la soutiennent.

Réalisée par Realmeter et commandée par la chaîne d’information YTN, l’enquête a inclus 500 personnes de plus de 18 ans, qui ont rapporté 60% du soutien des femmes et 47,3% des hommes approuvant la décision fiscale proposée qui appelle à un impôt sur les plus-values ​​de 20% sur transactions supérieures à 50 millions de wons (~ 45 000 $).

En plus de travailler sur sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC), la Corée du Sud a intensifié ses efforts pour mettre en place une réglementation complète pour la classe d’actifs cryptographiques alors qu’un nombre croissant de Coréens dans la vingtaine et la trentaine quittent leur emploi et deviennent des commerçants.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.