L’Indonésie et le Chili montrent le plus grand intérêt pour les crypto-monnaies.

L’Indonésie est devenue le pays qui s’intéresse le plus aux crypto-monnaies, devant le Chili et l’Argentine, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Les données de Coinformant ont montré que l’Indonésie comptait plus de 10 400 articles sur les monnaies numériques, soit une augmentation de 132% l’année dernière. Le pays d’Asie du Sud-Est a connu une augmentation de 1 770 % de l’engagement total et près de 600 % du volume de recherche total sur Google.

L’Indonésie comptait plus de 7,2 millions de propriétaires de monnaie numérique.

L’Indonésie avait interdit les paiements par crypto-monnaie cette année. Pourtant, le pays d’Asie du Sud-Est comptait plus de 7,2 millions de propriétaires de crypto-monnaie, soit 2,66 % de la population totale. L’Indonésie a obtenu un score de 5,73 sur 10 pour le score d’intérêt global en monnaie numérique, le plus élevé au monde. Coinformant, une plate-forme australienne de ressources cryptographiques, a utilisé les recherches, la propriété, les articles et l’engagement total de Google dans son classement. Il a rassemblé ses données à partir du planificateur de mots clés de Google Ads ainsi que de BuzzSumo, une plate-forme d’engagement basée sur le cloud. Le Chili s’est classé deuxième avec un score global de 5,26 sur 10.

Le Chili a enregistré la plus forte croissance du volume de recherche Google.

Le Chili a enregistré la plus forte croissance du volume de recherche Google avec 707 %, avec un engagement total de 639 %. Avec plus d’un demi-million, les propriétaires de crypto-monnaie au Chili représentent 2,62 % de la population totale. L’Argentine a terminé troisième avec un score de 4,79, la Bulgarie étant le pays européen le mieux classé au quatrième rang et avec un score global de 4,69. La Finlande, Singapour, l’Inde et la Roumanie suivaient respectivement. Le Kenya, neuvième, était le pays africain le mieux classé, avec un score de 4,18. Le pays d’Afrique de l’Est a récemment été classé cinquième au niveau mondial pour l’adoption et premier pour le volume peer-to-peer pour la deuxième année consécutive.