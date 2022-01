L’Indonésie lance des boosters COVID pour les personnes âgées, d’autres à risque

Le gouvernement espère fournir 21 millions de rappels en janvier aux personnes qui ont reçu leur deuxième vaccin il y a au moins six mois.

L’Indonésie a lancé mercredi une campagne de rappel COVID-19 pour le grand public, en donnant la priorité aux troisièmes injections pour les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le gouvernement espère fournir 21 millions de injections de rappel en janvier aux personnes qui ont reçu leur deuxième injection au moins six il y a des mois. Quelque 117 millions de personnes en Indonésie ont déjà reçu deux doses du vaccin. « Cet effort est important pour augmenter l’immunité de la société, étant donné que le virus COVID-19 continue de muter », a déclaré mardi le président Joko Widodo.

L’Indonésie a signalé plus de 4,2 millions de cas et plus de 144 000 décès depuis le début de la pandémie. Au plus fort de la dernière vague en juillet, le pays a enregistré 56 757 cas par jour, les hôpitaux étant submergés de patients malades et à court de lits et de fournitures d’oxygène. Le pays a fourni le vaccin Moderna comme rappel pour les travailleurs de la santé à partir de juillet de l’année dernière.

La Food and Drug Authority indonésienne a approuvé lundi une autorisation d’utilisation d’urgence pour les vaccins Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Zifivax, qui seront tous utilisés comme injections de rappel. Plusieurs autres vaccins sont également à l’étude pour une autorisation d’utilisation d’urgence.

Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a déclaré que le gouvernement examinerait la disponibilité des vaccins pour déterminer quels rappels les gens recevront et que les rappels pourraient être différents de ceux que les gens ont reçus dans leurs deux premières doses.

Les personnes qui ont reçu le vaccin Sinovac comme doses primaires recevront une demi-dose du vaccin Pfizer ou une demi-dose du vaccin AstraZeneca comme rappel, tandis que celles qui ont reçu le vaccin AstraZeneca comme doses primaires recevront une demi-dose du vaccin Moderna comme booster.

