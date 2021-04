L’Indonésie lance une mission SAR pour son sous-marin disparu, la marine indienne a la capacité de gérer de tels accidents, selon un expert

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, la marine indienne a acheté un navire de sauvetage en immersion profonde (DSRV) pour entreprendre le sauvetage de l’équipage des sous-marins. (Crédit photo: Marine indienne)

Un sous-marin diesel-électrique (SSK) indonésien de classe Cakra (Type 209/1300) aurait été porté disparu près de Bali. La marine indonésienne (également connue sous le nom de Tentar Nasional Indonesia-Angkatan Laut ou TNI-AL) exploitait le KRI Cakra (401) et le KRI Nanggala (402) depuis le début des années 1980. Le sous-marin porté disparu est le navire KRI Nanggala-402. Le Nanggala est un navire de construction allemande en service du millésime 1981.

Que faisait le sous-marin?

Selon les rapports, KRI Nanggala (402) avait perdu le contact en mer à 95 km au nord de Bali le 21 avril 2021 et comptait 53 membres d’équipage. Il effectuait des exercices de tir de torpilles lorsque le contact a été perdu dans une zone qui se trouvait jusqu’à 700 mètres de profondeur dans la mer.

Opérations SAR (recherche et sauvetage) initiées par la marine indonésienne (TNI-AL)

L’Indonésie a contacté l’Inde, Singapour et l’Australie pour obtenir de l’aide et ils ont envoyé leurs bateaux de sauvetage sous-marins. Six navires de guerre de TNI-AL sont déjà sur place pour aider d’autres navires de guerre à participer à la mission de sauvetage.

En savoir plus sur TNI-AL

L’Indonésie en tant que nation n’est pas nouvelle dans les opérations sous-marines et elle avait exploité une flotte de sous-marins de l’ex-ère soviétique dans les années 1960 et 1970. Selon les zones d’opérations de la marine, il existe trois flottes principales indonésiennes avec la flotte occidentale basée à Jakarta, la flotte centrale à Makassar et la flotte orientale basée à Sorong. Selon les informations disponibles dans le domaine public, dans le cadre de ses efforts de modernisation, elle a commandé un sous-marin diesel-électrique (SSK) de classe Nagapasa (DSME 209/1400) en 2011. En mars 2021, l’Indonésie a pris livraison du troisième et classe finale du bateau et de ce sous-marin était le tout premier SSK assemblé localement sous le transfert de technologie (ToT) avec le constructeur naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Opérations SAR (recherche et sauvetage) – Comment sont-elles menées? En savoir plus

«Il est très important que les opérations de recherche soient aussi efficaces que possible. Une opération de recherche combinée utilisant plusieurs navires et aéronefs accélère ce processus SAR en couvrant la zone de recherche maximale en un minimum de temps. Certains des signes visuels que l’équipe de recherche et de sauvetage (SAR) recherche lors de la recherche d’un sous-marin en détresse sont les déversements d’hydrocarbures ou des débris flottants à proximité du dernier emplacement connu du sous-marin », explique Milind Kulshreshtha, un expert C4I, et Analyste stratégique.

Selon lui, «L’activité SAR est un processus méthodique où les schémas de recherche dans l’eau et depuis l’air sont bien définis pour maximiser la probabilité de localisation du sous-marin. Cependant, le temps est toujours critique lorsqu’il existe une capacité d’oxygène limitée à bord d’un sous-marin en détresse, et certaines recherches spécialisées qui maximisent la probabilité de détection dans le temps le plus court sont également utiles. Les navires de guerre impliqués dans les opérations de recherche utilisent des sonars sophistiqués pour scanner le fond marin afin d’identifier le sous-marin dans les profils sous-marins obtenus sur les écrans. Il y a également une recherche de tout bruit acoustique émanant des machines du sous-marin, s’il est en marche, ou de radiogoniométrie de signal d’urgence utilisant des moyens passifs. »

La marine indienne est-elle équipée pour gérer de tels accidents?

Oui.

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, la marine indienne a acheté un navire de sauvetage en immersion profonde (DSRV) pour entreprendre le sauvetage de l’équipage des sous-marins.

Alors, comment fonctionnent ces DSRV?

«Chaque sous-marin subit des contrôles en mer périodiques et dispose d’un équipage hautement spécialisé à bord pour ses opérations. Les SOP sont bien présentées et suivies jusqu’au bout, sans aucune exception. Malgré les meilleurs efforts, les accidents se produisent rarement en raison de diverses raisons telles que des pannes matérielles ou des erreurs humaines, etc. Des incidents comme le naufrage du sous-marin russe Koursk et l’accident d’incendie à bord de l’INS Sidhuratna avaient mis en évidence la nécessité d’un navire de sauvetage sous-marin. Le premier DSRV de l’Inde a été acheté au Royaume-Uni et mis en service avec succès par la marine indienne après avoir réussi des essais en mer en juin 2019 », explique l’expert C4I.

«Selon les spécifications du DSRV, il peut récupérer des équipages de sous-marins à des profondeurs allant jusqu’à 650 m. Le DSRV est équipé d’un sonar et d’un ROV (Remotely Operated Vehicle) pour dégager les obstructions sous-marines et pour les opérations de sauvetage. Le DSRV peut être transporté vers la zone d’opérations par voie aérienne ou maritime. »

Comment ça marche sous l’eau?

«L’activité critique dans les opérations du DSRV est« l’accouplement »sous-marin du DSRV avec l’écoutille d’un sous-marin submergé et la création d’un sas pour le transfert de l’équipage du sous-marin au DSRV pour leur récupération. Comme disposition spéciale, les écoutilles des sous-marins avaient nécessité un renforcement renforcé afin de pouvoir supporter la charge du DSRV sans flambage sous la charge », ajoute Milind Kulshreshtha.

En conclusion, il déclare: «La possession de navires DSRV rend la marine indienne exclusive dans la région, et il est prévu de faire de l’Inde le centre d’excellence régional pour les missions de sauvetage sous-marin. Le chantier naval Hindustan Limited (HSL) a lancé des travaux sur le projet de navires d’assistance à la plongée (DSV) pour la construction de deux DSV de 118 m 7650 tonnes. Les navires seront basés à Vizag et à Mumbai. Ces navires ont une capacité de plongée à saturation de 12 hommes, des sonars remorqués et le DSRV. Les DSV et DSRV fournissent la capacité de sauvetage sous-marin très nécessaire, unique à l’IOR. »

