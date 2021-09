L’Indonésie n’interdit pas l’utilisation de crypto-monnaies comme la Chine

in

Les autorités indonésiennes ne suivent pas l’exemple de la Chine en imposant une interdiction pure et simple des crypto-monnaies, a affirmé un responsable du gouvernement, notant que le pays peut se limiter à s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées dans des activités détournées. La déclaration intervient une fois que les échanges cryptographiques natifs ont enregistré une forte augmentation du chiffre d’affaires cette année.

L’Indonésie va resserrer les règles sans interdire les transactions cryptographiques

Le gouvernement indonésien ne suivra pas les traces de la Chine, qui a confirmé l’interdiction de toutes les transactions de crypto-monnaie, a souligné le ministre du Commerce du pays Muhammad Luthfi dans des commentaires aux médias autochtones. Le responsable a toutefois déclaré que le gouvernement essayait un moyen de les rendre moins susceptibles de s’habituer à des activités monétaires détournées. Cité par Berita Satu et également par le Jakarta Globe, Luthfi a déclaré :

“Nous ne l’interdisons pas, mais nous allons resserrer les règles.”

Les crypto-monnaies comme le bitcoin, l’ethereum et le dogecoin sont actuellement considérées comme des actifs et des produits de base en Indonésie. Leur traitement juridique permet aux résidents du pays d’Asie du Sud-Est d’échanger les pièces numériques, mais leur utilisation comme moyen de paiement n’est pas autorisée.

Cette semaine, la Banque centrale de Chine a déclaré que les transactions impliquant des crypto-monnaies n’étaient pas légales, ce qui entraînait des restrictions auparavant obligatoires. Toutes les activités monétaires connectées, ainsi que le trading de crypto, les ventes de jetons et les transactions avec des dérivés de monnaie virtuelle sont interdits. L’annonce, qui a nui aux marchés de la crypto-monnaie, intervient une fois par mois et étouffe l’extraction et le commerce de bitcoins à travers le pays.

Pics de trading de crypto indonésiens dans la moitié de cette année

La position ferme réitérée de la Chine sur la monnaie décentralisée a également affecté les coûts de cryptographie en Indonésie. Bitcoin (BTC) a chuté de 7,4% sur la plus grande bourse du pays, Indodax, à 595 millions d’unités monétaires indonésiennes indonésiennes (moins de 41 000 $) juste après l’avis de la PBOC vendredi. La valeur de la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière s’est depuis rétablie à 609 millions de roupies indonésiennes par pièce (42 650 $ au moment de la rédaction).

Selon les rapports, le commerce indonésien de la cryptographie a été florissant au cours de la dernière année et demie. Les transactions sur 13 bourses nationales approuvées par le Conseil supérieur de la bourse des matières premières ont augmenté de 40% au cours des 5 premiers mois de 2021. Tout au long de 2020, le volume d’action du groupe a atteint 65 000 milliards d’unités monétaires indonésiennes (4,5 milliards de dollars), selon les informations citées.

Parallèlement, le nombre de personnes concernées par le mercantilisme a dépassé les 6,5 millions en mai, contre quatre millions à la fin de l’année dernière. Luno Indonesia, une autre bourse majeure en activité dans le pays, a exprimé sa confiance qu’elle pourrait doubler ou peut-être tripler sa base de clients de ces 700 000 utilisateurs. “La croissance est dangereuse aujourd’hui… La crypto est en plein essor”, a déclaré le responsable de la plate-forme Jay Jayawijayaningtiyas en semaine.

