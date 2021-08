Lindor force à reculer, frappe un double de 2 points, les Mets battent les Nationaux

Francisco Lindor a forcé une feinte et a réussi un doublé de deux points, Javier Báez et Jonathan Villar ont frappé un circuit et les Mets de New York ont ​​battu les Nationals de Washington 9-4 dimanche.

Les Mets en ont remporté deux sur trois et ont remporté une série pour la première fois depuis qu’ils ont balayé les Nationaux dans une série de trois matchs du 10 au 12 août.

Josh Bell a frappé deux circuits pour Washington et Juan Soto a également connecté. Ce sont les trois seuls coups sûrs des Nationals dans le match.

Lindor a donné le ton aux Mets en dansant hors du troisième but en première manche et en forçant une rechute d’Erick Fedde (6-9). C’était le premier revers de la saison pour Washington et la première fois que les Mets marquaient via un revers depuis le 30 mars 2019, également contre les Nationals.

Báez a donné l’avance aux Mets pour de bon avec un circuit de 444 pieds, un entraînement de deux points en quatrième qui a porté le score à 3-2. Villar a frappé un circuit de deux points au sixième, et a également triplé et frappé un simple. Il a marqué trois fois.

Pete Alonso a eu un single RBI parmi ses trois coups sûrs et Dominic Smith a livré un single de pointage et de pincement. Brandon Nimmo a marché deux fois et a été touché par un lancer à deux reprises en cinq apparitions au marbre.

Tylor Megill (2-3) a accordé deux points sur un coup sûr – un circuit de Bell en quatrième manche et deux points – et a marqué trois buts avec cinq retraits au bâton en cinq manches. Quatre releveurs des Mets ont lancé une manche chacun pour compléter les trois frappeurs.

Soto a frappé Aaron Loup en tête du sixième – le premier circuit cédé par le gaucher des Mets à un frappeur gaucher depuis Corey Dickerson pour Tampa Bay le 13 juin 2017.

Bell s’est de nouveau connecté au huitième. Le match de deux circuits était le premier de la saison pour Bell et le sixième de sa carrière.

Alcides Escobar de Washington est allé 0 pour 4 alors que sa séquence de 10 matchs avec coup sûr se terminait.

Fedde a accordé cinq points mérités sur huit coups sûrs et un but sur balles avec six retraits au bâton en 5 1/3 manches.

TEMPS DE RUIZ

Les Nationals ont annoncé qu’ils rappelleraient le receveur Keibert Ruiz, qui est devenu leur meilleur espoir après avoir été acquis des Dodgers de Los Angeles lors de la superproduction Max Scherzer-Trea Turner le mois dernier, avant le match à domicile de lundi soir contre les Phillies de Philadelphie.

Ruiz, 23 ans, a atteint 0,308 avec cinq circuits et 14 points produits pour Triple-A Rochester.

“Nous pensons qu’il est prêt à monter et à avoir l’opportunité de jouer ici et de le regarder jouer”, a déclaré le manager des Nationals Dave Martinez. “Nous sommes tous excités à ce sujet. Il fait partie de notre avenir ici.”

Martinez n’a pas exclu la possibilité que les Nationals puissent garder trois receveurs – Tres Barrera et Riley Adams sont sur la liste active et le vétéran Alex Avila se remet d’une blessure – mais a déclaré que Ruiz obtiendrait la majeure partie du temps derrière la plaque.

“Nous verrons comment tout cela va se dérouler, mais nous voulons lui donner l’opportunité de jouer”, a déclaré Martinez. “Nous allons le jouer autant que nous le pouvons.”

TRIPLEZ LE PLAISIR

Le triple de Villar en cinquième était le deuxième de la série des Mets et leur troisième au cours des 13 derniers matchs. New York a battu un record de la ligue majeure en 68 matchs sans triple avant le trois-bagger d’Alonso le 16 août.

Les Mets ont neuf triples cette saison. Le record d’équipe pour le moins de triples en une saison complète est de 14, établi par l’équipe de 1999.

SALLE DES FORMATEURS

Mets : C Tomas Nido (pouce gauche) a raté un deuxième match de suite, laissant Patrick Mazeika comme seul receveur en bonne santé des Mets. Mazeika a été soigné par des entraîneurs après avoir pris une fausse balle sur son genou au huitième, mais est resté dans le match.

SUIVANT

Nationaux: Le RHP Josiah Gray (0-1, 3,75 ERA), acquis avec Ruiz des Dodgers, lui lancera lundi alors qu’il effectuera son sixième départ pour Washington lors du premier match d’une série de trois matchs contre les Phillies de Philadelphie.

Mets : Le club n’a pas encore annoncé de partants pour la configuration inhabituelle de mardi contre les Marlins de Miami mardi. Les équipes termineront un match de neuf manches qui a été suspendu après un seul retrait le 11 avril. Ensuite, elles joueront un match de sept manches le soir.