Lindsay Hoyle complote avec le député travailliste après la fureur contre le comportement de Boris Johnson aux Communes | Politique | Nouvelles

La représentante de Brent South a été temporairement suspendue des Communes en juillet après avoir accusé le Premier ministre d’avoir menti aux députés. L’étiquette parlementaire stipule que les politiciens ne doivent jamais mentir à la Chambre, et quiconque accuse un de leurs collègues d’avoir induit la Chambre en erreur doit s’excuser ou être expulsé.

Mais Mme Butler a maintenant eu des entretiens avec le président de la Chambre des communes pour discuter d’un plan d’action la prochaine fois qu’elle pense que M. Johnson ne parle pas honnêtement à la boîte de dépêche.

Elle a déclaré: « Je suis ravie d’avoir maintenant rencontré le président de la Chambre des communes pour discuter des prochaines étapes possibles.

« Il ne s’agit pas de marquer des points politiques, il s’agit de préserver le caractère sacré du Parlement et de notre démocratie.

« Si nous avions un code ministériel qui appartenait à toute la Chambre des communes, alors il appliquerait les normes nécessaires, peu importe qui était au pouvoir à l’époque.

« Cela a commencé en juillet, j’ai pris position et j’ai dénoncé les mensonges du Premier ministre au Parlement, et j’ai été temporairement démis de ses fonctions.

« Dire la vérité au pouvoir a fait passer le message haut et fort. »

Le 22 juillet, le député travailliste a déclaré lors d’un débat que M. Johnson avait « menti à la Chambre et au pays maintes et maintes fois ».

Parlant du bilan du Premier ministre pendant la pandémie, elle a affirmé que des personnes étaient décédées à cause des affirmations contestées de M. Johnson.

Parmi les déclarations faites, elle était en désaccord avec l’affirmation selon laquelle le lien entre l’infection au COVID-19 et les maladies graves et la mort avait été rompu.

Elle a déclaré: « Il est dangereux de mentir dans une pandémie.

« Je suis déçu que le Premier ministre ne soit pas venu à la Chambre pour corriger le bilan et corriger le fait qu’il a menti à la Chambre et au pays à maintes reprises. »

Son incapacité à se rétracter a conduit le vice-président à la suspendre des Communes pour le reste de la journée.

Elle a depuis déposé une Early Day Motion – qui sera débattue par les députés à une date non précisée – critiquant le Premier ministre.

Il se lit comme suit : « Cette Assemblée estime que la confiance dans le code ministériel a été érodée par les actions du Premier ministre ; estime en outre que le Premier ministre ne devrait plus être le gardien du code car il a été démontré qu’il n’a pas les aptitudes morales nécessaires ; et demande donc que des mesures soient prises pour que la Chambre des communes soit chargée de décider si les violations présumées doivent faire l’objet d’une enquête et de déterminer si les ministres ont enfreint le code. »

Jusqu’à présent, 104 députés ont apporté leur soutien à la motion, dont des députés de huit partis différents.

« Ma motion multipartite indique la position ferme de la Chambre – j’ai maintenant pour objectif de forcer un débat sur cette question vitale et de demander des comptes à notre gouvernement malhonnête », a déclaré Mme Butler.

« Je suis déterminé à demander des comptes au Premier ministre et à renforcer et non à éroder notre démocratie. »

Le bureau du Président a été contacté pour commentaires.