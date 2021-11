Lindsay Hoyle laisse les députés en colère alors qu’il éclate devant le député conservateur – « Je vais téléphoner à ta mère! » | Politique | Nouvelles

Sir Lindsay a eu une courte mèche en ce qui concerne le comportement de Jonathan Gullis. Le président s’est moqué du député conservateur d’arrière-ban en le traitant comme un écolier méchant se faisant harceler par un enseignant.

Le président a cherché à réprimer les normes à la Chambre des communes depuis qu’il a succédé à John Bercow en 2019.

Craignant que son prédécesseur ne laisse trop souvent le Parlement sombrer dans le chaos, il a adopté une approche ferme face à ceux qui enfreignent les règles.

Boris Johnson, Sir Keir Starmer et Priti Patel ont tous été critiqués par le président la semaine dernière.

Mais aujourd’hui, M. Gullis a été victime d’un coup de langue après que ses actions ont attiré l’attention du Président.

Dans les PMQ la semaine dernière, le Premier ministre a fait face à la fureur du Président après ses tentatives répétées d’interroger Sir Keir.

Il a déclaré: « Je ne veux pas me brouiller à ce sujet, j’ai été très clair – ce sont les questions du Premier ministre, ce n’est pas à l’opposition de répondre à vos questions.

« Que cela nous plaise ou non, ce sont les règles du jeu dans lesquelles nous sommes tous et nous jouons selon les règles, n’est-ce pas ? Et nous respectons cette Maison, alors respectons la Maison. »

Après que M. Johnson a tenté de poser à nouveau des questions sur la question lors d’un échange ultérieur, le président a ajouté: « Premier ministre, asseyez-vous. Je ne vais pas être défié, vous êtes peut-être le Premier ministre de ce pays, mais dans cette Assemblée, je je suis en charge. »

Pendant ce temps, le leader travailliste a été contraint de se lever à la fin des PMQ et de retirer une remarque après avoir qualifié M. Johnson de « lâche ».

Le Président a déclaré : « Je ne pense pas que cela ait fait du bien à cette Chambre aujourd’hui.

« Je vais être assez honnête, je pense que c’était de mauvaise humeur.

« Je pense que cela montre au public que cette Maison n’a pas appris de l’autre semaine, j’ai besoin de cette Maison pour gagner le respect mais cela commence par des individus qui se respectent les uns les autres. »