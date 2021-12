Lindsay Hoyle met en garde les députés contre les Communes « Je peux vous rendre la vie difficile » | Politique | Des nouvelles

Le président de la Chambre des communes a mis en garde les députés contre le fait de ne pas tenir compte de la bonne façon de faire les choses à la maison. S’adressant à GB News, Sir Lindsay a déclaré: « J’ai été élu pour servir cette maison, j’ai été élu pour servir tous les députés et c’est pourquoi j’ai renoncé à mon appartenance politique. Je suis indépendant mais je suis la voix de tous ceux députés.

« Ils sont élus pour servir dans cette maison, pas élus pour écouter Sky ou GB News qui que ce soit.

« Ils ont été élus pour venir dans cette maison et écouter les ministres et les premiers ministres faire des déclarations ici parce qu’en fin de compte, leurs électeurs les ont envoyés dans cette maison et à juste titre, cette maison doit d’abord l’entendre. »

Il a ajouté: « Comme tout, si vous essayez de me rendre la vie difficile, je pourrais aussi vous rendre la vie difficile.

« Si vous voulez prendre cette maison et ignorer ce que j’attends de vous, ne vous fâchez pas lorsque certaines décisions seront prises.

LIRE LA SUITE: Simon Case « se récuse » de l’enquête sur la fête de Noël

« Je ne me brouille pas avec les gens, la vie est trop courte mais si vous voulez travailler contre moi, je travaillerai aussi contre vous. »

Cela survient alors que Sir Lindsay a déclaré qu’il jouerait » au dur » avec le gouvernement, car il a exprimé sa déception que le Premier ministre n’ait pas annoncé l’urgence nationale causée par la variante Omicron au Parlement.

Avant une mise à jour de Covid du secrétaire à la Santé Sajid Javid, Sir Lindsay Hoyle a déclaré aux députés: « Avant d’appeler le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, je veux faire part de ma déception, le Premier ministre n’est pas là pour faire cette déclaration.

« Puis-je dire, hier soir, lorsque le secrétaire d’État m’a appelé pour dire que le Premier ministre a ressenti le besoin de faire l’annonce au pays hier, je suis surpris qu’il n’ait donc pas jugé opportun de venir dans cette Assemblée pour répondre questions pour l’annoncer aujourd’hui.

Un incident majeur a depuis été déclaré à Londres au milieu d’une « énorme inquiétude » face à la propagation de la variante du coronavirus Omicron dans la capitale.

Cela survient après que le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il était « incroyablement inquiet » des absences du personnel dans les services publics vitaux, notamment le NHS, les pompiers et la police en raison de l’augmentation rapide des cas.

La déclaration d’un incident majeur permettra aux autorités de travailler ensemble et de se soutenir mutuellement pour réduire les interruptions de service et laisser plus de temps pour donner des injections de rappel, a déclaré le bureau du maire.

M. Khan a déclaré: « La recrudescence des cas de la variante Omicron dans notre capitale est extrêmement préoccupante, nous déclarons donc une fois de plus un incident majeur en raison de la menace de Covid-19 pour notre ville.

« La variante Omicron est rapidement devenue dominante, les cas augmentant rapidement et le nombre de patients dans nos hôpitaux atteints de Covid-19 à nouveau à la hausse. »