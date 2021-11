Sir Lindsay Hoyle a ouvert la question du Premier ministre en faisant référence à la messe de David Amess qui s’est tenue la veille et a fait remarquer qu’il souhaitait voir une continuation du décorum qui y était montré. Cependant, le récent désastre du discours du CBI de Boris Johnson a dynamisé les députés d’arrière-ban qui ont raillé et ridiculisé à plusieurs reprises le Premier ministre pour ses actions. Alors que le leader travailliste Sir Keir Starmer commençait à poser des questions, Sir Lindsay en a eu assez et s’est levé de son siège pour calmer les choses et se souvenir de David Amess.

Au cours d’une discussion tendue sur les services sociaux, Sir Keir a fait pression à plusieurs reprises sur M. Johnson pour qu’il réponde de l’abandon des promesses de vente de maisons.

Les Communes sous tension ont rugi alors que Sir Keir luttait pour se faire entendre et se moquait de M. Johnson en disant que ses députés avaient pris la peine de se présenter cette fois.

Le leader travailliste a fait référence au vote des réformes de la protection sociale qui a vu de nombreux conservateurs ne pas se présenter pour voter en personne.

Mais alors que la colère commençait à monter, Sir Lindsay a cherché à mettre un terme aux moqueries et a déclaré à la Chambre : « Je ne pense pas avoir besoin de plus.

« Hier, nous avons eu un très bon exemple d’être à son meilleur dans cette église, dans cette cathédrale.

« S’il vous plaît, faisons preuve de respect, je veux pouvoir entendre non seulement le Premier ministre mais le chef de l’opposition.

« Se crier dessus ne sert à rien pour vous ou vos électeurs.

« Nous devons entendre les questions et j’ai certainement besoin d’entendre les réponses.

« Et si quelqu’un ne l’aime pas, s’il vous plaît partez maintenant. »

Sir Lindsay a ouvert les LF en se référant à la messe de David Amess la veille et voulait voir l’attitude se refléter dans les Communes.

Mais les choses ont démarré rapidement une fois que M. Johnson s’est levé de son siège avec des députés travaillistes entendus l’insulter à propos de son discours du CBI.

Le président travailliste des comités des normes et des privilèges, Chris Bryant, s’est levé pour poser une question, mais on a pu entendre certains députés d’arrière-ban crier « pardonnez-moi ! »

La moquerie a fait référence à M. Johnson qui cherchait ses notes au CBI et s’excusait à plusieurs reprises pour sa gaffe.

PLUS À VENIR…