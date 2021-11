Lindsay Hoyle SONDAGE : Le président a-t-il raison dans sa bataille avec Boris au sujet du Parlement ? | Politique | Nouvelles

PMQ : Boris Johnson qualifié de « lâche » par Keir Starmer

Le président de la Chambre, Sir Lindsay Hoyle, a réprimandé Boris Johnson mercredi pour un affrontement avec Sir Keir Starmer. Le chef de l’opposition, Sir Keir, a demandé à M. Johnson de s’excuser pour les récentes révélations sordides des conservateurs qui ont révélé que des dizaines de députés recevaient des centaines de milliers de livres sterling par des entreprises privées en plus de leurs salaires.

————————–

Mais au lieu de cela, le Premier ministre a tenté à plusieurs reprises de retenir Sir Keir pour le deuxième poste qu’il occupait en 2015 – avant de devenir chef du Parti travailliste.

Sir Lindsay a fustigé le Premier ministre en déclarant: « Premier ministre, comme vous le savez, et je vous le rappelle, ce sont les questions du Premier ministre, pas les questions du chef de l’opposition. »

M. Johnson a ignoré les reproches et a continué à pousser les coups de couteau contre Sir Keir.

Il a déclaré : « Qui a payé Mishcon de Reya et qui a payé les 25 000 £ ? Qui le paie pour son service… »

Mais Sir Lindsay a coupé la parole au Premier ministre en disant : « Premier ministre, je ne veux pas me brouiller à ce sujet, j’ai été très clair – ce sont les questions du Premier ministre, ce n’est pas à l’opposition de répondre à vos des questions.

« Que cela nous plaise ou non, ce sont les règles du jeu dans lesquelles nous sommes tous et nous jouons selon les règles, n’est-ce pas ? Et nous respectons cette Maison, alors respectons la Maison. »

La dénonciation a reçu un rugissement d’approbation de la part des bancs de l’opposition.

Mais M. Johnson n’a pas cédé, ajoutant: « Nous n’avons toujours pas entendu pourquoi l’honorable monsieur ne nous le dira pas… »

Sir Lindsay Hoyle n’a pas peur de gifler les politiciens à la Chambre des communes (Image: PA)

À ce stade, le président a commencé à crier après M. Johnson en disant : « Premier ministre, asseyez-vous !

«Je ne vais pas être défié, vous êtes peut-être le Premier ministre de ce pays, mais dans cette Chambre, je suis en charge. Fin de ça.

M. Johnson a par la suite accusé Sir Keir de « conduite abusive », évitant d’utiliser le mot « inconduite », car l’accusation constituerait une violation des règles parlementaires.

Le Président a déclaré : « Je ne pense pas que cela ait fait du bien à cette Chambre aujourd’hui.

« Je vais être assez honnête, je pense que c’était de mauvaise humeur.

« Je pense que cela montre au public que cette Maison n’a pas appris de l’autre semaine, j’ai besoin de cette Maison pour gagner le respect mais cela commence par des individus qui se respectent les uns les autres. »

Ce conflit entre le Premier ministre et le conférencier faisait partie d’une série.

En juin, Sir Lindsay a sévèrement averti le Premier ministre de répondre à la question qui lui était posée plutôt que de se concentrer sur les politiques du Labour lors des précédentes élections générales.

Cependant, M. Johnson a réprimandé le président et a déclaré qu’il était en droit d’attirer l’attention sur la question.

Il y a eu une série de conflits entre le président et M. Johnson (Image: .)

L’une des éruptions les plus choquantes de Sir Lindsay a été observée lorsque le budget du chancelier Rishi Sunak a été divulgué à la presse avant que la Chambre des communes ne l’ait entendu.

Sir Lindsay a déclaré : « Les ministres doivent d’abord faire des annonces importantes dans cette enceinte.

« Malgré ces commentaires très clairs, il est évident que le Trésor du gouvernement a informé les journalistes du contenu du prochain budget au cours du week-end, y compris du financement du NHS. »

Il a ajouté : « Je le répète au gouvernement, s’il persiste à faire d’abord des annonces à l’extérieur de cette maison, les ministres seront appelés à rendre des comptes à cette chambre dans les plus brefs délais.

«Et je dirais, le président des voies et moyens qui supervise le budget [Dame Eleanor Laing], est également très contrarié par le briefing qui a été diffusé.

« À un moment donné, les ministres faisaient ce qu’il fallait s’ils informaient avant un budget – ils marchaient. »

Sir Lindsay Hoyle parcourt le hall des membres de la Chambre des communes à l’occasion de l’ouverture du parlement (Image: .)

Alors que les bancs de l’opposition applaudissaient et criaient à M. Sunak de « démissionner », le président a déclaré : « Oui, absolument, démissionnez.

« Il me semble que nous sommes dans une position si vous ne l’avez pas sorti cinq jours avant, ça ne vaut pas la peine de le mettre.

« Eh bien, je dois dire que les députés sont élus à la Chambre pour représenter leurs électeurs.

« Ces électeurs, à juste titre, s’attendent à ce que le député l’entende d’abord, afin de pouvoir écouter de quoi parle le budget, mais aussi le lendemain pour leur demander des comptes.

« Ce n’est pas acceptable, et le gouvernement ne devrait pas essayer de bafouer cette Chambre, cela n’arrivera pas! »

