Lindsay Lohan annonce sur Instagram qu’elle est fiancée

. – L’actrice Lindsay Lohan a annoncé qu’elle était fiancée à Bader Shammas dans une série de jolies photos Instagram dimanche matin.

« Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon avenir », a écrit Lohan sur son compte Instagram vérifié, en taguant Shammas et en ajoutant un emoji de bague en diamant.

Le message présente quatre photos en basse résolution montrant les deux dans un joyeux câlin, y compris un aperçu de la bague de fiançailles étincelante de Lohan.

L’actrice de 35 ans est surtout connue pour ses performances exceptionnelles dans « The Parent Trap », dans lequel elle a joué des jumeaux, et la comédie pour adolescents « Mean Girls ».

Une fois dans les tabloïds, il a eu plusieurs luttes juridiques et personnelles de premier plan il y a environ une décennie, mais a eu un profil public moins important ces dernières années.

Sur son compte Instagram, il compte plus de 9,7 millions de followers, tandis que Shammas a un profil privé avec un peu moins de 600 followers.