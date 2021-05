Lindsay Lohan et Netflix s’associent pour une comédie romantique

C’était l’étendue des informations fournies directement par Netflix, mais Variety a des informations supplémentaires sur la comédie romantique de Lindsay Lohan (qui ressemble beaucoup à Overboard, honnêtement). D’une part, l’histoire se déroulera dans les jours précédant Noël. Janeen Damian, qui a réalisé A Christmas Waltz de The Hallmark Channel, tiendra les rênes de ce long métrage et a également co-écrit le scénario avec Michael Damian, Jeff Bonnett et Ron Oliver. Brad Krevoy de MPCA et Michael Damian de Riviera Films sont attachés à la production, et il convient de noter que MPCA est la même société de production derrière les mouvements de Netflix comme A Christmas Prince et Operation Christmas Drop.