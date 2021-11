Lindsay Lohan fiancée à Bader Shammas Voir la bague ! Lilo s’est fiancée à son petit ami avec qui elle sort depuis deux ans.

L’actrice a annoncé ses fiançailles via Instagram dimanche, et Pagesix a publié les détails de sa bague de fiançailles.

Lilo a posté des photos montrant sa bague de fiançailles Harry Winston.

« Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon futur. @ bader.shammas #love « – Lohan, 35 ans, a écrit dans son message.

Selon les experts, cette bague mesure environ 6 carats et ils estiment qu’elle vaut environ 250 000 dollars. Eh bien, le PDG de The Diamond Pro, Mike Fried, a déclaré au magasin que la bague de fiançailles de Lindsay « semble être en or blanc ou en platine » et que le diamant ressemble à une taille radieuse, une taille princesse ou un coussin « (n’importe lequel de ces .. . LOL!)

L’homme a également noté « quelques similitudes » entre cette nouvelle bague Lindsay avec Shammas – cerceau mince et diamant carré – et la précédente qu’elle portait lorsqu’elle s’était brièvement fiancée à Egor Tarabasov en 2016.

« La grande différence est que cette fois, elle n’a pas eu à payer pour sa bague » – a expliqué le PDG.

Aie! MDR! De leur côté, les gens de Harry Winston n’ont pas répondu aux appels des médias sur les détails de la bague de Lohan.

Lindsay a gardé sa relation de deux ans avec Bader privée, publiant une photo d’eux en février 2020 sur son Instagram qu’elle a ensuite supprimée.

Alors, il semble que Lindsay soit sur la bonne voie, elle est revenue au cinéma avec son nouveau projet sur Nexflix, une comédie de Noël, où d’ailleurs, dans la promo, elle a l’air un peu différente… HA ! et maintenant il annonce ses fiançailles. Toutes nos félicitations! Espérons que ça continue comme ça.

Et c’est la nouvelle, Lindsay Lohan s’est fiancée à Bader Shammas.