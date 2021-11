Lindsay Lohan fiancée révèle des photos de sa bague et de son nouveau fiancé

Lindsay Lohan est fiancée ! Tôt dimanche matin, l’actrice de Mean Girls et The Parent Trap a révélé qu’elle et son petit ami Bader Shammas étaient sur le point de se marier. Via Instagram, elle a partagé une série de photos affectueuses aux côtés de Shammas qui montrait sa bague de fiançailles Harry Winston (à côté d’un sourire géant sur le visage de l’actrice. Elle a légendé la galerie de photos, « Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon avenir. «

The Independent rapporte que le couple est ensemble depuis deux ans. Shammas, qui vit à Dubaï, est vice-président adjoint de la banque d’investissement mondiale Credit Suisse. Le frère de Lohan, Dakota, a été tagué sur les images, il était donc vraisemblablement disponible pour la proposition. Aucun autre détail sur les fiançailles n’a été révélé par le couple au moment de la presse.

Ceci est une histoire en développement.