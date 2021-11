Lindsay Lohan méconnaissable sur une photo de son nouveau film Netflix. Lilo est de retour ! Ok… Je ne sais pas combien de fois j’ai dit ça mais Lindsay est de retour pour sa nouvelle comédie de Noël. Ouais !

Lohan a posté une photo d’aperçu de son nouveau projet, et ça a l’air vraiment très différent… TRÈS DIFFÉRENT ! Dans les réseaux (Twitter) les gens disaient ça bien, c’était grâce à Photoshop, d’autres aux chirurgies esthétiques et bien sûr, les fans attribuent ce changement au fait que Lindsay a vieilli… eh oui, comme tu le lis, qu’avec le ans, son visage a « changé ». Bahahahahahahaha … fans si mignons, ils devraient être payés.

La première image du projet a été partagée par Netflix, et Lindsay est vue avec le protagoniste, Chord Overstreet. Peeerooo… Beaucoup de gens ont demandé… et où est Lindsay ? Plus tard, ils ont réalisé que c’était elle, mais très changée et joviale.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en mai, il a été rapporté que Lilo revenait à l’écran avec une comédie romantique pour Netflix, qui sera présentée à Noël. A l’époque on disait que son rôle était celui d’une héritière d’hôtel, nouvellement fiancée et gâtée… HA ! Cela semblait décrire Paris Hilton. Peu importe! Elle souffre d’amnésie suite à un accident de ski et rencontre le propriétaire de quelques chalets et autres, il a une fille et c’est comme ça que ça se passe. C’est comme le film Overboard de Goldie Hawn et Kurt Russell mais dans la neige.

Espérons que ce sera amusant et que ce sera vraiment son retour et qu’il ne sera pas laissé sur ses lauriers.

Eh bien, vous ne pouvez pas terminer ce post sans le célèbre mème « 2007, je serais fier » … Britney est libre, Paris est marié et Lindsay est de retour au théâtre. Ici la célèbre photo du Sommet du Bimbo… ou de la Sainte Trinité. MDR!

Ainsi, Lindsay Lohan méconnaissable sur une photo de son nouveau film Netflix. IL POSSÈDE! Même en 2007, il n’avait pas l’air si jeune…

