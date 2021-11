Lindsay Lohan ne sera pas dans « Les vraies femmes au foyer de Dubaï »

Lindsay Lohan ne rejoindra pas le casting du prochain « Real Housewives of Dubai » … même si elle vit déjà dans le pays, et fournirait instantanément une puissance et un drame de star.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Lindsay ne fait PAS partie de la saison nouvellement annoncée, et elle n’a même jamais été approchée au sujet du projet à venir.

Bravo a annoncé lundi que le réseau emmenait la franchise « The Real Housewives » à Dubaï, la première saison dans un lieu international, ce qui a donné lieu à des spéculations folles que Lindsay ferait partie du casting car elle est déjà sur le terrain aux Émirats arabes unis.

On nous dit que le casting – bien que pas encore annoncé – a été sélectionné, et LL n’en fait pas partie. Ouais, nous savons… elle n’est pas vraiment une femme au foyer, mais la plupart des autres files d’attente « Femmes au foyer » sont remplies de femmes célibataires.

Le vrai problème, très probablement, est de garder le budget bas pour une nouvelle retombée… parce que Lindsay exigerait certainement un salaire plus important qu’un inconnu.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Le projet sera diffusé sur Bravo l’année prochaine, et le réseau dit qu’il mettra en évidence un groupe de femmes naviguant dans les relations, les carrières et les modes de vie somptueux et très riches aux Émirats arabes unis.

Dubaï est connue comme le terrain de jeu d’un milliardaire avec beaucoup d’opulence, une architecture moderne et une vie nocturne folle, qui semblent toutes correspondre à LiLo … mais c’est une liste d’invités sur laquelle elle ne sera pas.

Restez à l’écoute pour de nouveaux visages!