Lindsay Lohan partage un aperçu d’une sortie romantique avec son fiancé Bader

Lindsay Lohan marche dans un pays des merveilles d’hiver avec son amour, Bader shammas.

La star de Mean Girls, 35 ans, a partagé des photos d’elle profitant d’une journée dans la neige avec son fiancé le lundi 13 décembre. Elle a également posté une photo avec son frère, Dakota Lohan, prouvant que c’était une affaire de famille.

« No1 d’autre avec qui je préférerais geler », a écrit Lindsay à propos de la photo en noir et blanc avec Bader, qui était emmitouflé dans un bonnet, des gants et une veste épaisse. Elle portait un manteau matelassé jusqu’aux genoux et un bonnet en tricot pour le rendez-vous enneigé, ce qui a valu l’approbation de Dakota.

« Vous êtes tous trop mignons !!! » J’ai commenté le post de sa soeur.

Lindsay a posté une photo des frères et sœurs, écrivant: « Ça commence à ressembler beaucoup à Noël », bien que la réponse de Dakota ait clairement indiqué que la séance photo avait un coût: « Geler les couilles de ma mère. Je t’aime meilleur ami. »

Il a également partagé des vidéos de ce qui semble être un après-midi de luge dans la neige.