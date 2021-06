Le mois dernier, la star de Mean Girls a partagé une photo d’elle et de feu Natasha Richardson de Game of Twins, qui a joué Elizabeth James, mère des jumelles Hallie Parker et Annie, tous deux joués par Lohan.

La jolie photo montre Annie regardant Elizabeth, toutes les deux semblant élégantes se promener dans Londres. C’est la scène juste au moment où ils quittent la boutique de mariage d’Elizabeth. “Joyeux anniversaire Angel 🙏 #natasharichardson 💙”, a écrit Lohan en légende.