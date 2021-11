Lindsay Lohan rejoint-elle les vraies femmes au foyer de Dubaï ?

Confessions d’une vraie femme au foyer ?

Si c’était au co-animateur de The Talk Jerry O’Connell, Icône de méchantes filles Lindsay Lohan rejoindrait la première franchise internationale de femmes au foyer de Bravo, The Real Housewives of Dubai.

La série a été annoncée le 1er novembre, avec un teaser sur le thème du désert laissant entendre: « Ce n’est pas un mirage. C’est réel. » Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur le casting de la 11e ville des femmes au foyer – dont les fans ont noté qu’elle abrite l’ancienne star de Ladies of London caroline stanbury-Produire Andy Cohen est resté muet sur les mondains basés aux Émirats arabes unis qui participeront à la série de télé-réalité, dont la première aura lieu en 2022.

« Nous sommes très excités à leur sujet, et ils sont un groupe d’amis », a laissé entendre Andy lors de l’épisode du 4 novembre de The Talk. « Bravo va me tuer si j’en dis beaucoup plus. Vous devez regarder ce qui se passe. Je suis très excité. »

Et, le « terrain de jeu du milliardaire » créera des intrigues particulièrement fascinantes.