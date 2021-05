Lindsay Lohan reviendra au cinéma avec une comédie romantique de Noël – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Lindsay Lohan elle a été absente d’acteur ces dernières années et, bien qu’elle ait fait quelques apparitions occasionnelles, elle n’a pratiquement pas été vue au cinéma ou à la télévision. L’actrice retournera travailler avec Netflix, car elle jouera dans une comédie romantique de Noël pour la plate-forme.

Selon Variety, Lohan jouera un “Héritière d’un hôtel fantaisiste récemment fiancée” qui souffre d’amnésie suite à un accident de ski et “se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de cabane et de sa fille précoce dans les jours précédant Noël”.

Le film sera réalisé par Janeen Damian d’après un scénario de la réalisatrice elle-même avec Jeff Bonnett, Michael Damian et Ron Oliver. Pour le moment, le reste de la distribution est inconnu. La production commence en novembre 2021, donc tout indique que le film sortira à Noël 2022.

Lohan est devenu célèbre dans son enfance grâce à Game of Twins. Plus tard, il a consolidé sa carrière avec des longs métrages pour adolescents tels que Heavy Girls, Confessions d’un adolescent typique, Crazy Friday ou Herbie. La renommée à un si jeune âge a fait des ravages et, après des années de scandales, il s’est progressivement éloigné de l’industrie. Il a même quitté les États-Unis et a vécu en Europe et à Dubaï.

Son dernier travail était comme comédienne de voix sur un épisode de Devil May Care. Il a également participé à The Masked Singer Australia en 2019.

Source: Excelsior