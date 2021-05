Lindsay Lohan revient au jeu d’acteur avec un film de Noël Netflix

“Il est pris en charge par le propriétaire de la cabine d’un beau travailleur et sa fille précoce dans les jours qui ont précédé Noël”, indique le communiqué. Jusqu’à présent, Netflix n’a pas annoncé quels autres acteurs feront partie du casting, mais on s’attend à ce que Lindsay partage des crédits avec un morceau d’Hollywood.

Lindsay Lohan jouera dans une nouvelle comédie romantique sur une héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée qui se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de lodge cols bleus et de sa fille précoce après avoir été totalement amnésique dans un accident de ski pic.twitter.com/ umpCpCzW4w – Netflix (@netflix) 24 mai 2021

Lindsay Lohan est devenue célèbre à l’âge de 11 ans grâce au match des jumeaux. Plus tard, elle a joué dans d’autres films tels que Herbie, Crazy Friday et Mean Girls, des films qui l’ont catapultée en tant qu’actrice du moment.