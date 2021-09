Lindsey Boylan brûle Chris Cuomo et CNN pour un scandale de harcèlement sexuel : “Vous tenir pour responsable ?”

Lindsey Boylan, la première femme à accuser Andrew Cuomo d’inconduite sexuelle, a fustigé son frère, Chris Cuomo, pour l’allégation de harcèlement sexuel portée contre l’éminent présentateur de CNN.

Vendredi, la productrice de télévision vétéran Shelley Ross a écrit un essai invité dans le New York Times décrivant son affirmation selon laquelle Cuomo lui avait serré les fesses lors d’un événement en 2005 alors qu’elles travaillaient toutes les deux à ABC News et incluait même un e-mail qu’il lui avait envoyé à l’époque. s’excuser. Cuomo a réitéré ses excuses à son ancien patron dans une déclaration au Times.

UN E-MAIL DE CHRIS CUOMO AU SUJET D’UN INCIDENT DE HARCÈLEMENT SEXUEL CONTRE LE DÉNI PRÉCÉDENT SUR LA BANDE DE MICHAEL COHEN

Boylan, une ancienne assistante de Cuomo qui s’est initialement présentée en décembre 2020 avec ses réclamations contre le gouverneur de New York de l’époque, s’est adressée à Twitter et a félicité l’article de Ross pour avoir mis l’accent sur la “responsabilité”.

“@Chris Cuomo allez-vous vous tenir pour responsable ?” Boylan a demandé.

Quelques instants plus tard, elle a écrit. “La responsabilité est la clé. Sans responsabilité, il n’y a pas d’avancée ou de réussite [sic] abuser de. La responsabilité implique de prendre ses responsabilités, de comprendre clairement l’énormité du mal et de faire preuve de transparence dans les tentatives de changement.”

Boylan a ensuite visé l’employeur de Cuomo en réponse au rédacteur en chef de Times Union, Casey Seilar, qui a demandé si CNN avait “une personne chargée des relations publiques désignée pour gérer” le compte Twitter du présentateur ou “s’agit-il davantage d’une rotation”.

“Quand beaucoup d’argent est impliqué (ou en jeu), je soupçonne qu’ils vous donnent une armée. N’est-ce pas, @cnn?” Boylan a tweeté.

“Nous devrions également demander à Jeff Zucker, PDG de @CNN de se prononcer sur la protection et la défense de @ChrisCuomo”, a-t-elle ajouté.

CHRIS CUOMO DE CNN ACCUSÉ D’AVOIR HARCÈLEMENT SEXUELLEMENT UNE PRODUCTRICE À ABC NEWS

Elle a ensuite critiqué l’un des défenseurs de Cuomo, écrivant “Pas des mecs (et quelques femmes qui se détestent) venant sur mon calendrier pour me dire ce qu’est et n’est pas le harcèlement sexuel et comment la demande de responsabilité est une” chasse aux sorcières “, ” y compris un gif de quelqu’un se maquillant de clown.

Plus tard dans la journée, elle a frappé le président de CNN.

“Franchement, je suis curieux de savoir de quoi parle Jeff Zucker aujourd’hui”, a écrit Boylan.

Boylan était l’un des 11 accusateurs inclus dans l’enquête du procureur général de New York Letitia James sur le gouverneur Cuomo, qui a finalement abouti à la démission du plus haut démocrate.

Pendant ce temps, il a été révélé à travers des rapports et l’enquête de l’AG que Chris Cuomo était fortement impliqué dans la défense du gouverneur de New York, en suggérant que son frère invoque “l’annulation de la culture” lors d’une session de stratégie avec le bureau de Cuomo pour aider à rédiger une déclaration répondant aux accusateurs. .

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

La nouvelle allégation contre le présentateur de CNN a été préfigurée dans une bande audio divulguée obtenue par “Tucker Carlson Tonight” en septembre 2020 des commentaires qu’il a faits à l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, au sujet de ses jours à ABC News.

“Savez-vous combien d’appels téléphoniques j’ai reçu de la part de personnes à ABC qui disent que les journalistes appellent et mentent à propos de choses qu’ils ont entendues sur moi pour essayer d’obtenir des histoires sur moi quand j’étais à ABC ? Les gars appelant et disant: “J’ai entendu dire qu’il était le Charlie Rose d’ABC, avait l’habitude d’inviter les femmes à l’hôtel et d’ouvrir son peignoir.” Est-ce que j’ai l’air du genre de mec qui doit faire ça ?” dit Cuomo.

“Bien sûr, pourquoi pas?” Cohen a répondu avec un petit rire.