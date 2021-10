Lindsey Buckingham rejoint Halsey lors de la performance SNL

Le chanteur et auteur-compositeur multi-platine Halsey est apparu sur Saturday Night Live ce week-end en tant qu’invité musical de l’épisode hébergé par Kim Kardashian West qui a été diffusé en direct de New York. L’apparition marquait la cinquième fois que le chanteur se produisait dans l’émission.

Pour leur set de deux chansons, Halsey a sélectionné deux chansons de leur quatrième album studio récemment sorti Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.

La première chanson de Halsey de la nuit était « Je ne suis pas une femme, je suis un dieu», le premier single de l’album. La performance a eu lieu sous les projecteurs sur la scène à thème industriel qui présentait de grandes quantités de brouillard et une animation d’une balle rouge rebondissant sur des piliers au rythme de la chanson.

Halsey est resté fidèle à l’arrangement original de « Je ne suis pas une femme, je suis un dieu », bien qu’ils aient récemment sorti un quatre pistes remix EP pour la chanson qui présente de nouvelles versions du single énergique de Gazelle Twin, On-U, Underworld’s Drift et Hot Chip.

Pour leur deuxième représentation de la soirée. Halsey a été rejointe sur la scène du Saturday Night Live par Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac pour une interprétation sincère de « Darling », qui apparaît à peu près à mi-chemin de If I Can’t Have Love, I Want Power.

Avec Buckingham à la guitare acoustique avec choeurs, Halsey a interprété la chanson ressemblant à une berceuse qui se lit comme une lettre à son enfant récemment né sur fond de champs verdoyants. La chanson présente des paroles pleines d’espoir à revisiter pendant les moments difficiles en chantant : « Jusqu’à ce qu’il soit temps de voir la lumière / Je créerai le mien avec vous chaque nuit / Je kidnapperai toutes les étoiles et je les garderai dans vos yeux. »

Halsey est apparue pour la dernière fois sur Saturday Night Live en 2020 pour interpréter « You Should Be Sad » et « Finally // Beautiful Stranger » de son troisième album studio Manic. Son apparition en 2019 comprenait des performances de « Without Me » et sa collaboration assistée par Benny Blanco et Khalid « Eastside ».

