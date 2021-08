Lindsey Graham avertit Trump qu’il est en train d’écrire sa “nécrologie politique” ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham a lancé un terrible avertissement à Donald Trump, le mettant en garde contre la rédaction de sa “nécrologie politique”.

Dans une interview accordée au New York Times, le sénateur républicain a déclaré qu’il avait été sorti de son contexte lorsqu’il a déclaré, le 6 janvier après que des manifestants ont pris d’assaut le Capitole, “Comptez-moi” et “Assez, c’est assez”.

“Cela a été considéré comme:” Je suis sorti, comptez-moi “, que d’une manière ou d’une autre, vous savez, que j’en ai fini avec le président”, a déclaré le sénateur. “Non! Ce que j’essayais de dire à mes collègues et au pays, c’était : « Ce processus est arrivé à son terme. Le président avait accès aux tribunaux. Il a pu faire valoir son point de vue devant les législateurs de l’État lors d’audiences. Il était déçu d’avoir échoué. Ça n’a pas marché. C’était fini pour moi.

Graham a déclaré qu’il pensait pouvoir faire de Trump une figure fédératrice du Parti républicain, mais seulement s’il dépassait l’élection présidentielle de 2020.

« Ce que je lui dis, c’est : ‘Voulez-vous que le 6 janvier soit votre nécrologie politique ?’ », a déclaré le sénateur.

« .

Il a dit qu’il aimait être près des “chiens alpha” et qu’il voulait toujours aider Trump.

« Pour faire partie d’une équipe de football, vous n’avez pas besoin d’être le quart-arrière, n’est-ce pas ? » il a dit. “Je veux dire, il y a une valeur à faire partie de quelque chose.”

Mais le désir apparent de Graham d’être aimé de tout le monde l’a consterné par les républicains de son État d’origine qui l’ont censuré de s’être rangé du côté des démocrates en votant pour le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden.

Le Parti républicain du comté d’Aiken a voté à une écrasante majorité pour censurer le sénateur républicain pour des accusations selon lesquelles il s’est déplacé vers l’extrême gauche, a rapporté The Post And Courier.

Le parti local a accusé cette semaine le puissant républicain de Caroline du Sud de jouer des deux côtés de l’allée politique à son avantage, violant consciemment les principes républicains, soutenant des projets de loi “qui ciblent nos libertés” et, finalement, errant trop à gauche.

Les demandes de commentaires adressées au bureau de Graham et au Parti républicain SC n’ont pas été immédiatement répondues vendredi soir.

Mais Graham a déclaré que le projet de loi sur les infrastructures, qui fait face à un avenir incertain alors qu’il se dirige vers la Chambre, est bon pour la Caroline du Sud. »

« Il fournit une aide indispensable pour nos routes, nos ponts, nos ports et étend l’accès Internet haut débit », a-t-il déclaré après l’adoption du projet de loi. « J’ai toujours soutenu les investissements dans les infrastructures et j’aurais aimé que nous passions cela il y a des années. Ce projet de loi offre aux infrastructures américaines un lifting bien nécessaire. »

Il a déclaré que la Caroline du Sud « recevra 4,6 milliards de dollars de financement pour les autoroutes, 274 millions de dollars de financement pour le remplacement et la réhabilitation de ponts et 70 millions de dollars pour aider au déploiement de véhicules électriques et de bornes de recharge au cours des cinq prochaines années ».

Mais Donald Trump était furieux contre certains républicains après l’adoption du projet de loi.

“Le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden est une honte”, a-t-il déclaré dans un e-mail aux journalistes. “Le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden sera utilisé contre le Parti républicain lors des prochaines élections en 2022 et 2024. Il me sera très difficile de soutenir quelqu’un d’assez stupide pour voter en faveur de cet accord.”

Et avant l’adoption du projet de loi, Trump a menacé qu’il aurait du mal à approuver les républicains qui l’auraient voté.

« Le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden est une honte. Si Mitch McConnell était intelligent, ce dont nous n’avons vu aucune preuve, il utiliserait la carte du plafond de la dette pour négocier un bon paquet d’infrastructures », a-t-il déclaré dans l’e-mail.

« Il s’agit d’un projet de loi de 2 700 pages que personne n’aurait pu lire – ils auraient dû suivre des cours de lecture rapide. C’est un cadeau au Parti démocrate, des compliments de Mitch McConnell et de certains RINO, qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font. Il y a très peu sur l’infrastructure dans toutes ces pages. Au lieu de cela, ils suivent votre conduite afin de pouvoir vous imposer. C’est la forme de taxe sur l’essence de Joe Biden, mais bien plus importante, bien plus élevée et, notez bien, bien pire. Ils veulent vous suivre partout où vous allez et regarder tout ce que vous faites ! il a dit.