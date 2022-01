Lindsey Graham: Biden, les démocrates ne changeront pas de politique car AOC et la gauche radicale les ont « dans une boîte »

Les Américains constatent une résurgence des cas de COVID-19, une crise continue à la frontière, une augmentation des prix en raison d’une inflation record et d’une augmentation de la criminalité à l’échelle nationale après la première année de mandat du président Biden.

La sénatrice Lindsey Graham, RS.C., a déclaré ne pas s’attendre à ce que le président et les démocrates changent leurs habitudes, car la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et la gauche radicale appellent la barre.

« Le problème, c’est qu’ils ne peuvent pas changer leur politique parce que la gauche a Biden dans une boîte », a déclaré Graham samedi sur « Watters’ World ». « S’il essayait de revenir aux politiques de Trump à la frontière, AOC deviendrait fou. »

Graham a suggéré AOC, d’autres membres de la « Squad » (Res. Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts, Rashida Tlaib du Michigan, Jamaal Bowman de New York et Cori Bush du Missouri) et le reste de la gauche radicale sont les vrais dirigeants du Parti démocrate d’aujourd’hui.

« Les gens vivent dans la peur des primaires d’elle et de la gauche radicale », a-t-il déclaré à l’animateur Jesse Watters. « Si vous êtes un démocrate à mi-chemin, votre plus grande peur est de traverser ces gens. »

Les commentaires de Graham interviennent au milieu de rapports récents selon lesquels certains progressistes paniquent à propos d’une vague potentielle du GOP lors des élections de mi-mandat de novembre et craignent que Biden ne perde la Maison Blanche en 2024.

Corbin Trent, un ancien assistant de l’AOC, et Jeff Weaver, l’ancien directeur de campagne présidentielle du sénateur Bernie Sanders, ont tous deux déclaré que Politico Biden pourrait faire face à un principal challenger.

ANCIEN AIDE AOC : « VIEUX COMME S–T, INEFFICACE » BIDEN POURRAIT CONDUIRE LES DEMS VERS LA TURBULE ÉLECTORALE DE STYLE 1992

« Je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous ne sommes pas connectés », a déclaré Trent à « The Story » sur Fox News vendredi. « À l’heure actuelle, le peuple américain est divisé sur ce qu’il pense de l’économie, divisé sur la façon dont nous gérons la pandémie de COVID. … Nous devons faire un meilleur travail pour unir le pays. Pour une raison quelconque, le président Biden n’a pas pu de le faire jusqu’à présent. »

Biden, a déclaré Graham samedi, aurait pu éviter bon nombre de ses problèmes s’il avait maintenu en place les politiques de l’ancien président Donald Trump.

« Nous avons des niveaux record de passages illégaux parce que Biden a changé la politique de Trump », a-t-il déclaré. « Regardez l’Afghanistan. S’il n’avait rien fait en Afghanistan, l’avait gardé comme Trump l’avait fait, cela n’aurait pas été le désastre qu’il est aujourd’hui. Voici donc la somme totale : le peuple américain souffre. Notre argent est en train de s’éroder. par une inflation record. Nous sommes moins en sécurité. Nous sommes moins prospères. La criminalité est endémique dans tout le pays. L’inflation monte en flèche et le radicalisme est en hausse. «

« Tout cela est dû à Pelosi-Schumer-Biden-Harris. C’est la pire coalition gouvernementale de ma vie », a conclu Graham.

Pendant ce temps, Biden reste sous l’eau dans les sondages nationaux. Le taux d’approbation du président s’élève à 40 pour cent d’approbation et 54 pour cent de désapprobation dans un sondage national USA Today/Suffolk University publié mardi.

Charles Creitz de Fox News a contribué à ce rapport.