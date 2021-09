Lindsey Graham et Mike Lee devraient avoir honte ⋆ 10z viral

Ancien président Donald Trump a poursuivi ses affirmations infondées et réfutées selon lesquelles il avait perdu les élections générales de 2020 au profit du président Joe Biden en raison d’une fraude électorale. Dans une déclaration publiée mercredi soir, il a dirigé sa marque unique de bile politique contre deux sénateurs républicains, Mike Lee et Lindsey Graham, qui étaient chacun des alliés fidèles de la Maison Blanche pendant le seul mandat de Trump.

Il s’agit de révélations dans un nouveau livre co-écrit par Bob Woodward et Robert Costa Péril que rapporte que les sénateurs Lee et Graham ont personnellement examiné les allégations de fraude électorale de Trump et les ont trouvées sans fondement. Comme le rapporte le Washington Post :

Graham et Lee, qui ont tous deux finalement voté pour certifier les résultats, ont pris les allégations de fraude électorale suffisamment au sérieux pour être informés des détails, impliquer leurs cadres supérieurs et appeler des représentants de l’État dans tout le pays. Mais en privé, Graham a donné aux arguments une évaluation cinglante, selon le livre, affirmant qu’ils convenaient à la “troisième année”.

Dans les semaines qui ont suivi la déclaration de Biden en tant que vainqueur de l’élection, Lee et Graham sont tous deux restés des acteurs actifs et engagés dans le plan de Trump pour voler l’élection, révélé dans une note de service récemment divulguée, un plan qui aboutirait au vice-président. Mike Pence coup de marteau à Trump en tant que président réélu. En d’autres termes, une tentative de coup d’État planifiée que ni Graham ni Lee n’ont trouvée légale – parce qu’elle ne l’était pas.

C’est dans ce contexte que Trump s’est distancié des deux sénateurs conservateurs dans la déclaration publiée par son Save America PAC. “Je n’ai pratiquement pas passé de temps avec les sénateurs Mike Lee de l’Utah ou Lindsey Graham de Caroline du Sud à parler de l’arnaque de l’élection présidentielle de 2020 ou, comme beaucoup le considèrent, du” crime du siècle “”, a-t-il écrit. “Lindsey et Mike devraient avoir honte de ne pas avoir mené le combat nécessaire pour gagner.”

Son message ne tient pas compte du fait que le plan de sa campagne de voler l’élection en prétendant faussement qu’il s’agit d’une élection volée (une évaluation astucieuse faite par Jonas Goldberg sur Fox News l’automne dernier) était inconstitutionnel et peut-être même criminel.

Les attaques politiques de Trump contre Graham et Lee susciteront probablement la haine de ses partisans envers les deux, le seul pouvoir politique qu’il possède actuellement: les attaques contre les républicains qui, selon lui, l’ont traversé. Mais à un moment donné, l’establishment républicain pourrait repousser Trump et lui retirer ce pouvoir en dénonçant ses délires déréglés. Cela ne s’est pas encore produit et rien n’indique que cela se produira de si tôt. Hélas.

Lisez la déclaration complète de Trump ci-dessous :

Déclaration de Donald J. Trump, 45e président des États-Unis d’Amérique

Je n’ai passé pratiquement pas de temps avec les sénateurs Mike Lee de l’Utah ou Lindsey Graham de la Caroline du Sud à parler de l’arnaque de l’élection présidentielle de 2020 ou, comme beaucoup le considèrent, du «crime du siècle». Lindsey et Mike devraient avoir honte de ne pas avoir mené le combat nécessaire pour gagner. Regardez les faits qui sortent de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, de la Pennsylvanie, du Wisconsin et d’autres États. S’il s’agissait de Schumer et des démocrates, avec les preuves que nous avons de la fraude électorale (en particulier les preuves nouvellement révélées), ils n’auraient jamais voté pour approuver Biden en tant que président, et s’ils ne l’avaient pas fait, toutes les erreurs qui ont été commises au cours du mois dernier , qui détruisent notre pays, ne serait pas arrivé. Mike Lee, Lindsey Graham et tous les autres républicains qui ne voulaient pas se battre pour la présidence des États-Unis, qui auraient inclus au moins quatre sénateurs républicains supplémentaires, deux en Géorgie, un au Michigan, un en Arizona, sont laisser les démocrates s’en tirer avec le plus grand canular électoral de l’histoire – un travail d’escroquerie total !

Nous perdons notre pays ! Les démocrates sont vicieux et se battent comme un diable, et les républicains ne font rien à ce sujet. Les RINO se battent plus durement contre les républicains que contre les démocrates. Ils veulent être si politiquement corrects, même si cela signifie perdre notre pays, ce qui est en train de se produire. Les preuves sur la fraude électorale déterminante et de grande envergure sont stupéfiantes. Votre candidat républicain à la présidentielle a remporté une victoire écrasante, mais il a si peu de soutien de la « direction » républicaine. Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. Pourquoi n’ont-ils pas d’audiences ? Ou même si seuls les républicains avaient des séances publiques ouvertes, nous entendrions tous les faits irréfutables. N’oubliez pas que les Fake News Media ne rapportent pas la vérité !