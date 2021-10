Lindsey Graham : La crise frontalière est un « tas de taureaux— » ; L’administrateur de Biden est « négligent »

La sénatrice américaine Lindsey Graham, RS.C., s’est prononcée samedi soir sur la crise en cours à la frontière américano-mexicaine sous l’administration Biden, la qualifiant de « bande de taureaux — » lors d’une apparition de Fox News « Justice avec le juge Jeanine. »

« C’est offensant, c’est un tas de taureaux — et cela doit s’arrêter », a déclaré Graham.

Le sénateur faisait spécifiquement référence à la pratique des Brésiliens « nantis » d’obtenir des visas touristiques pour se rendre à Cancun, au Mexique, puis de se rendre à la frontière américano-mexicaine avec leurs bagages en remorque. Avant de se rendre aux agents de la patrouille frontalière, ils réservent des vols pour rendre visite à un être cher déjà aux États-Unis. Les Brésiliens sont ensuite libérés aux États-Unis

Le processus a pour effet de transformer les agents de la patrouille frontalière en « employés d’hôtel pour… des Brésiliens aisés qui escroquent et jouent le jeu ».

« Ils ont de meilleurs bagages que moi », a-t-il ajouté.

DES DOCS DE PATROUILLE AUX FRONTIÈRES FUITES MONTRENT LA LIBÉRATION EN MASSE D’IMMIGRANTS ILLÉGAUX EN NOUS PAR L’ADMINISTRATION BIDEN

Graham a déclaré que les États-Unis avaient vu arriver 46 000 immigrants brésiliens jusqu’à présent cette année, le gouvernement brésilien refusant de leur permettre de rentrer chez eux sans vaccination ni test négatif pour COVID-19.

Selon le sénateur, 2020 a vu 8 000 immigrants illégaux appréhendés dans le secteur de Yuma, en Arizona, à la frontière sud. Depuis ce mois-ci, l’année 2021 a vu jusqu’à présent 114 000 immigrants illégaux arrêtés.

Graham a blâmé l’administration Biden pour l’augmentation du nombre d’immigrants illégaux dans le secteur de Yuma, « aucun des [whom are] venant du Mexique ou des pays du Triangle du Nord » d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras, a-t-il déclaré.

« Vous avez des Vénézuéliens qui font la même chose [as Brazilians] », a poursuivi Graham. « Les gens… [who are] assez aisée au Venezuela. … Je peux comprendre vouloir venir en Amérique, mais en fin de compte, nos agents de la patrouille frontalière se voient refuser la possibilité de surveiller la frontière parce qu’ils sont des agents de traitement. «

Graham a déclaré qu’il souhaitait, à la place, que les agents puissent arrêter « les trafiquants de drogue et les terroristes » à la frontière. Il a averti qu’avec une frontière ouverte et qu’Al-Qaïda et ISIS « errent[ing] librement » sous les talibans en Afghanistan, « un terroriste va profiter de ce système, venir ici et tuer un tas d’entre nous si nous ne changeons pas ».

« Joe Biden est criminellement négligent », a déclaré Graham. « Son administration, je pense, est criminellement négligente lorsqu’il s’agit de contrôler notre frontière. »