Lindsey Graham: la patrouille frontalière est abandonnée par l’administration Biden

Le sénateur républicain Lindsey Graham, SC, a critiqué la réponse de l’administration Biden à la crise frontalière et a raconté sa visite avec des agents de la patrouille frontalière mardi « Hannity ».

GRAHAM : On demande aux hommes et aux femmes de la patrouille frontalière de faire l’impossible. Ce sont des patriotes américains et ils méritent toute notre appréciation et nos remerciements, mais ils ont été abandonnés par l’administration Biden. Il y avait 5 000 personnes dans cet établissement fait pour 500 jusqu’à ce que je vienne. Quand je suis arrivé, il y en avait encore un millier. Ainsi, entre octobre 2020 et octobre de cette année 2021, dans le seul secteur de Yuma, il y a eu une augmentation de 1 300 % des passages illégaux. Au cours de l’année 2020, 8 000 personnes ont été appréhendées dans le secteur de Yuma la semaine où je m’y suis rendu, il y a quelques jours, 114 000 personnes dans le seul secteur de Yuma.