Lindsey Graham pose avec Netanyahu tout en tenant une pancarte « Plus pour Israël » le jour du Souvenir .

La sénatrice Lindsey Graham (R-SC) a posé avec le Premier ministre israélien en difficulté Benjamin Netanyahu le jour du Souvenir, brandissant une pancarte arborant le slogan « Plus pour Israël ». Graham a été critiqué par les défenseurs des militaires américains qui ont noté que Graham passait beaucoup plus de temps à louer Israël qu’à honorer les vétérans américains tués le jour du Souvenir.

« Personne n’a fait plus pour Israël que vous, Sen. @LindseyGrahamSC, un fervent champion de notre alliance et nous n’avons pas de meilleur ami. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait au fil des ans sur nos défenses, notre sécurité, sur l’Iran. Vous avez été un ami et un allié formidable », se vante un tweet du compte du Premier ministre israélien qui a été retweeté par Graham.

Une photo accompagnant le tweet montrait un Graham rayonnant tenant fièrement une pancarte indiquant «PLUS POUR ISRAEL», debout à côté de Netanyahu, qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour corruption dans son pays d’origine.

Graham a publié deux fois plus sur son amour pour Israël que sur les militaires américains tombés au combat lundi, consacrant quatre tweets à Israël contre seulement deux pour le Memorial Day.

Le sénateur de Caroline du Sud était l’un des nombreux républicains qui ont passé le week-end en Israël, dont Ted Cruz du Texas et Bill Hagerty du Tennessee. Cruz a défendu le voyage comme une opportunité « d’entendre et de voir de première main ce dont nos alliés israéliens ont besoin pour se défendre, et de montrer à la communauté internationale que nous sommes sans équivoque aux côtés d’Israël ».

