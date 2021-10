Lindsey Graham traîne Joe Biden pour être le «président le plus incompétent» alors que la crise afghane se poursuit

La crise en Afghanistan est loin d’être terminée car les talibans continuent de constituer une menace pour la sécurité nationale et la sénatrice Lindsey Graham, RS, a pointé du doigt le président Biden sur « Fox News Primetime ».

Graham : Eh bien, numéro un, si vous cherchez quelqu’un à blâmer, Joe Biden doit se regarder dans le miroir. Qu’est-ce qu’on fait? Nous essayons de sauver les enfants de la mort de faim sans responsabiliser les talibans. Il y a donc deux ou trois choses que je veux que vous sachiez. Comment on est venu ici? Joe Biden est le président le plus incompétent de ma vie. Il avait un plan qui n’a pas fonctionné. Il a refusé les bons conseils militaires. Ils ne savent pas s’il reste 350 Américains ou 700. Nous savons qu’il y a des milliers d’Afghans qui ont combattu à nos côtés et qui ont été laissés pour compte.

Mais voici ce que nous savons aussi – que l’Afghanistan est en chute libre. Al-Qaïda est florissante. ISIS devient plus fort. Et les talibans ont dit au département d’État, notre département d’État, qu’ils ne nous aideraient pas lorsqu’il s’agirait d’essayer de contrôler Al-Qaïda, qui a juré de tous nous tuer, s’ils le pouvaient. Je considère donc cette action des talibans, refusant de nous aider lorsqu’il s’agit de contrôler al-Qaïda, une déclaration de guerre. Cela revient à déclarer la guerre aux États-Unis. Si vous n’êtes pas disposé à nous aider à régler notre problème d’al-Qaïda, le problème mondial d’al-Qaïda, alors c’est vraiment un acte hostile envers moi en vertu du droit de la guerre. L’Afghanistan est donc la plus grande menace à la sécurité nationale à court terme. C’est la plus grande catastrophe humanitaire de la planète dans l’immédiat. Et avec le temps, ça ne fait qu’empirer.

