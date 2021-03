Lindsey Graham va chasser le vote au champ de tir de Caroline du Sud ⋆ .

Lindsey Graham a soulevé de nombreux sourcils dimanche lorsqu’il a révélé qu’il était le fier propriétaire d’un fusil d’assaut semi-automatique AR-15. Le sénateur républicain de Caroline du Sud a déclaré au présentateur de Fox News, Chris Wallace, qu’il possédait l’arme parce que « s’il y a une catastrophe naturelle en Caroline du Sud où les flics ne peuvent pas protéger mon quartier, ma maison sera la dernière à laquelle le gang viendra. parce que je peux me défendre.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont douté de la véracité de ses affirmations. Demain, le 1er avril, cela pourrait être l’occasion pour Graham de se moquer des sceptiques quant à ses prouesses en matière d’armes à feu. Ou peut-être de lui-même.

Mardi, le bureau législatif de Graham a envoyé un avis aux médias indiquant que le sénateur se rendra au Palmetto State Armory – un champ de tir – à Greenville, SC, «pour montrer son soutien au deuxième amendement». L’annonce indiquait que Graham «visiterait le champ de tir intérieur et parlerait ensuite aux journalistes de son opposition à l’interdiction des armes d’assaut». Il indique également qu’il sera accompagné de Mark Olivia, le directeur des affaires publiques de la National Shooting Sports Foundation, qui est une association professionnelle pour l’industrie des armes à feu.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il était favorable au renforcement des vérifications des antécédents des acheteurs potentiels d’armes à feu et souhaitait interdire les armes de style militaire et les magazines de grande capacité à la suite des récents meurtres de masse en Géorgie et au Colorado. Graham et d’autres républicains estiment qu’il est parfaitement normal que ces armes soient facilement accessibles au grand public.

Le sénateur Lindsey Graham se rend à un champ de tir pour «montrer son soutien au deuxième amendement» et «parler aux journalistes de son opposition à l’interdiction des armes d’assaut» pic.twitter.com/Bx5TLHtu4X – Andrew Solender (@AndrewSolender) 31 mars 2021

