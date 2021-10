Lindsey Morgan quittera la série CW cette saison

EXCLUSIF: Lindsey Morgan, le premier rôle féminin face à Jared Padalecki sur CW’s Walker, quittera la série dramatique à succès au cours de sa deuxième saison en cours pour des raisons personnelles. Morgan, qui a joué le rôle de Micki Ramirez dans l’émission produite par CBS Studios depuis le début, apparaîtra dans un certain nombre d’épisodes de la saison 2, qui a débuté hier soir. Son dernier épisode en tant que série régulière est à déterminer, et elle pourrait potentiellement revenir en tant que guest star à l’avenir.

« Après beaucoup de réflexion et d’introspection, j’ai pris la décision incroyablement difficile de quitter mon rôle de Micki Ramirez sur Walker pour des raisons personnelles, et je suis éternellement reconnaissant d’avoir le soutien des producteurs, CBS Studios et The CW en permettant moi de le faire », a déclaré Morgan dans une déclaration à Report Door. « L’opportunité de jouer Micki a vraiment été une bénédiction, tout comme travailler aux côtés des incroyables acteurs et de l’équipe de cette formidable série. S’il vous plaît, sachez que je continuerai à soutenir ma famille de télévision et je leur souhaite tout le meilleur. »

Morgan a récemment approché les producteurs de Walker avec sa demande de départ, et le partenaire à l’écran de Morgan, la star de Walker et producteur exécutif Padalecki ; développeur de séries, productrice exécutive et showrunner Anna Fricker; les studios CW et CBS ont tous obtenu leur soutien.

Sur la photo (LR): Jared Padalecki dans le rôle de Cordell Walker et Lindsey Morgan dans le rôle de Micki Ramirez dans CW’s Walker

Rebecca Brenneman/La CW

« Lindsey est une personne merveilleuse, à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré Padalecki. «Je suis fier et reconnaissant de son travail sur Walker. De plus, je suis honoré de la considérer comme une amie.

Fricke a ajouté : « Ce fut un réel plaisir de travailler avec Lindsey. Je l’admire en tant que personne et en tant que professionnel. Elle nous manquera bien sûr, mais nous la soutenons vraiment et célébrons l’impact qu’elle a eu sur cette émission.

La réinvention du drame populaire de CBS Walker, Texas Ranger se concentre sur Cordell Walker (Padalecki), un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral qui rentre chez lui à Austin après avoir été infiltré pendant deux ans. Micki Ramirez de Morgan est la nouvelle partenaire de Walker (Padalecki), l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers. La saison 2 trouve Micki si profondément sous couverture que Wlaker s’inquiète pour elle.

Dans leur déclaration conjointe, les studios CW et CBS ont laissé entendre que Morgan pourrait revenir dans la série pour des apparitions en tant qu’invité.

Nous respectons et soutenons la décision de Lindsey Morgan de se retirer de son rôle de série régulière sur Walker et ne lui souhaitons que le meilleur », ont déclaré le réseau et le studio dans un communiqué commun. « C’est une actrice extrêmement talentueuse qui va certainement nous manquer, et nous laisserons bien sûr la porte ouverte au retour de ‘Micki’. »

Walker a été une percée instantanée lors de ses débuts au début de 2021, s’imposant rapidement comme la série la plus regardée de la CW. L’exécutif de Fricke produit avec Dan Lin, Lindsay Liberatore et Padalecki. Keegan Allen, Mitch Pileggi, Molly Hagan, Violet Brinson, Kale Culley, Coby Bell, Jeff Pierre et Odette Annable, qui a été promue dans une série régulière avant la saison 2, sont également à l’affiche.