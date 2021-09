Lindsie Chrisley ferme la porte à la réconciliation avec son père et sa famille après les commentaires des médias

La querelle de la famille Chrisley ne semble pas se terminer de si tôt. Au fil des ans, Lindsie Chrisley a connu des problèmes avec sa famille et, en particulier, son père, Todd Chrisley. Plus récemment, Todd a parlé de la décision de Lindsie de mettre fin à son mariage avec Will Campbell. À la lumière de ces récents commentaires, Lindsie a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de faire amende honorable avec Todd ou le reste de sa famille.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, publiée jeudi, Lindsie a parlé des récents commentaires de son père. Todd est allé sur Instagram pour partager un message de soutien à la lumière de l’annonce du divorce de Lindsie. Bien qu’il ne l’ait pas spécifiquement nommée dans le message. De plus, il a également parlé de la question sur son podcast, Chrisley Confessions, et a partagé qu’il priait pour Lindsie, Campbell et leur fils Jackson, 8 ans. Lindsie a expliqué à ET qu’elle ne suivait pas tout ce que Todd disait sur les réseaux sociaux, car son thérapeute lui avait conseillé de ne pas adopter un comportement qui pourrait la “déclencher”. Elle a ajouté: “Alors, j’essaie de m’éloigner de cela autant que possible. Cependant, on m’a dit beaucoup de choses qui ont été dites. Et il est difficile de ne pas vouloir répondre à ces choses. Parce que certaines des choses qui ont été dit soit sont tout simplement catégoriquement faux ou peut-être que les intentions que je ne ressens pas sont pures.”

En ce qui concerne sa famille, Lindsie a déclaré qu’elle ne parlerait d’eux dans la presse que lorsqu’ils commenteraient publiquement sa vie. Mais, quant à savoir s’il peut y avoir une réconciliation entre les deux parties, elle ne garde pas espoir. Elle a dit : « Il n’y aura jamais de réconciliation. L’ancienne star de Chrisley Knows Best a poursuivi : “Je pense que le maximum que l’on puisse demander à ce stade est que chacun continue sa vie comme bon lui semble et laisse l’autre côté tranquille. Mais à ce stade, il n’y aura aucune chance de réconciliation. Et malheureusement, je vais continuer à répondre à toutes les allégations.

Alors que Lindsie ne voit pas de réconciliation dans son avenir, Todd a eu une vision différente de la question lorsqu’il a parlé à ET en août. Il a dit qu’il serait disposé à faire amende honorable avec son enfant aîné et a partagé qu’il priait pour qu’ils puissent aller dans un meilleur endroit à l’avenir, “Je prie Dieu tous les jours. Cela a été la chose la plus difficile parce que je ne ‘ Je ne sais pas d’où vous venez », a déclaré Todd. “Quand vous avez eu un enfant, vous avez aimé la façon dont Lindsie a été aimée, et cela se produit. Tout ce que je peux faire, c’est prier pour que Dieu la bénisse et que Dieu lui donne la tranquillité d’esprit et que Dieu restaure ce qui peut être restauré .”