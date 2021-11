11/02/2021

Le parquet a affirmé ce mardi que Pedro NA, accusé d’être l’auteur du meurtre du conseiller de l’IU à Llanes (Asturies) Francisco Javier Ardines, a planifié le crime avec l’aide d’un intermédiaire et de deux tueurs à gages en la « haine profonde » qu’il ressentait envers le maire pour la relation extraconjugale qu’il avait avec sa femme.

Lors de la première séance de l’audience orale avec un jury populaire qui a débuté ce mardi au tribunal provincial d’Oviedo pour le meurtre d’Ardines commis le 16 août 2018 dans la paroisse llanisca de Belmonte de Pría, le procureur a insisté sur l’implication du quatre prévenus, pour lesquels il demande une peine individuelle de 25 ans de prison.

Le représentant du ministère public s’est adressé aux membres du jury pour les avertir que dans ce procès il n’y aura pas de preuve « directe » comme des enregistrements de caméras ou des témoins du meurtre, mais oui assez d’indications à considérer que les quatre accusés sont des auteurs, l’un matériellement -les deux tueurs présumés- et les deux autres en tant que coauteurs et coopérateur nécessaire.

Le procureur a déclaré qu’elle était sûre que Pedro NA avait planifié le meurtre en raison de la haine profonde qu’il avait pour Ardines depuis qu’il a découvert la relation avec sa femme, et que Jesús M. était un intermédiaire en intervenant dans les actes « avant et après », en contactant et en payant le deux tueurs à gages.

L’enquête de la Garde civile était, de l’avis du procureur, « long, complexe et complet« et il était basé sur des faits circonstanciels, et il a rappelé qu’il y a de nombreux cas qui se terminent par des condamnations une fois que le lien de l’accusé avec l’affaire est prouvé.

De son côté, l’avocat du ministère public, Antonio Pineda, a expliqué aux jurés que la famille Ardines a comparu dans la procédure « pour faire justice » car les quatre prévenus ont agi d’un commun accord pour attaque « par surprise et brutale » au conseiller.

Le parquet privé demande également 25 ans de prison pour chacun des prévenus et demande une indemnité de 400 000 euros pour la veuve et les deux enfants d’Ardines, contre les 168 000 demandés par le parquet.