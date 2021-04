L’industrie 4.0 dans le secteur manufacturier pour le succès de l’initiative Make in India et “ Atmanirbharat ”

Il est impératif que de plus en plus d’industries et de professionnels entreprennent les programmes de perfectionnement des compétences, non seulement pour une mise en œuvre immédiate, mais aussi pour préparer l’avenir des employés.

Par Milind Kulshreshtha,

La révolution de l’industrie 4.0 se caractérise par la confluence de nombreuses technologies qui se réunissent pour numériser la fabrication, les processus de création de valeur et les industries connexes. Grâce aux progrès technologiques, les entreprises sont désormais en mesure d’exploiter des données provenant de sources multiples, telles que des machines connectées, des équipements, des capteurs IoT et bien d’autres pour transformer leurs processus de fabrication existants pour atteindre une efficacité de production à plusieurs niveaux et réaliser de nouveaux modèles commerciaux grâce à la numérisation. de leurs activités commerciales existantes. L’industrie 4.0 existe dans notre monde dans d’autres avatars comme Education 4.0, Agriculture 4.0, Shipping 4.0, Ports 4.0, etc.

Samarth Udyog Bharat 4.0

L’industrie 4.0 pour la fabrication en Inde et Atmanirbharta pour le secteur manufacturier est également encouragée par le gouvernement car une base manufacturière assure une croissance régulière (en particulier par rapport à une économie basée sur les services). Afin d’apporter cette transformation numérique cruciale dans la fabrication, plusieurs institutions sont déjà fonctionnelles dans le cadre de l’initiative Samarth Udyog Bharat 4.0. Samarth Udyog Bharat 4.0 est une initiative de l’industrie 4.0 relevant du ministère de l’Industrie lourde et des entreprises publiques et comprend les fabricants, les fournisseurs et les clients comme principaux participants. Afin de faire connaître l’industrie 4.0, cinq centres communs d’ingénierie (CEFC) travaillent en Inde: –

(a) Laboratoire du Centre pour l’Industrie 4.0 (C4i4), Pune

(b) Fondation IITD-AIA (IIT, Delhi-Automation Industry Association) pour la fabrication intelligente

(c) Industrie 4.0 Inde à la plate-forme de R & D de l’usine IISc

(d) Cellule de démonstration et de développement de la fabrication intelligente au Central Manufacturing Technology Institute, CMTI Bengaluru

(e) Projets Industrie 4.0 au Centre d’excellence du Département de l’industrie lourde (CoE) en technologie de fabrication avancée, IIT Kharagpur

Avantages de l’industrie 4.0

En numérisant l’atelier, les fabricants de MPME peuvent bénéficier de divers avantages immédiats et à long terme tels que l’analyse instantanée de l’état de la production, l’élimination des erreurs. Certains des avantages à long terme se présentent sous la forme d’une efficacité opérationnelle accrue, de la qualité et d’un processus de reporting flexible. L’analyse en temps réel de la production à travers des outils de collecte de données et de visualisation en tant que mise à jour de l’état de production donne une nouvelle perspective du processus de fabrication. Cela permet de mieux comprendre les machines, le personnel et l’efficacité des processus. En outre, la documentation numérique associée élimine les erreurs telles que les entrées manuelles incorrectes ou les problèmes de contrôle de version et met en place une hiérarchie numérique appropriée pour un processus efficace. Ces avantages aident tout fabricant à gagner du temps et à réduire ses dépenses, rendant ainsi son produit plus compétitif sur le marché.

Par exemple, l’utilisation de l’IA pour la maintenance prédictive des machines de processus est un outil commercial établi avec les fournisseurs de l’industrie 4.0. Les algorithmes de prédiction intelligents maximisent l’efficacité de l’équipement pour augmenter sa disponibilité pour les opérations et, par conséquent, réduire les coûts. Les systèmes intégrés avec un logiciel de maintenance prédictive génèrent des alarmes opportunes et exploitables pour l’équipe de maintenance avant même que le processus ne soit soudainement interrompu par des machines défectueuses. Les entreprises qui ont mis en œuvre ces nouveaux outils de numérisation pour améliorer la maintenance de leurs machines ont commencé le voyage en mettant en œuvre des ensembles d’outils tels que la planification de la production, les flux de travail et la gestion des stocks, etc. pour améliorer les opérations et les flux de processus. Avec cette transition numérique, ils ont pu réduire le temps passé à enregistrer, documenter et corriger les données et, au contraire, les ingénieurs ont pu suivre plus de variables, permettant ainsi à l’entreprise d’améliorer les résultats de la maintenance préventive.

Objectif de transformation numérique de l’Inde

En novembre 2020, le gouvernement a mis en place un comité interministériel de 22 membres pour renforcer le secteur des biens d’équipement afin de permettre sa contribution à l’objectif national de réalisation de l’économie de 5 000 milliards USD (dont 1 billion USD du secteur manufacturier). Le gouvernement s’est déjà fixé comme objectif d’augmenter la contribution de la production manufacturière à 25% du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2025.

Le programme du Comité interministériel sur le secteur des biens d’équipement comprend le développement technologique, le développement de la technologie mère, les chaînes de valeur mondiales et le développement des compétences conformément aux normes mondiales et l’amélioration de la procédure des droits de douane pour rendre le secteur manufacturier indien compétitif à l’échelle mondiale. L’objectif est de faire de l’Inde le centre de fabrication du monde. Au cours du sixième comité d’examen interministériel des biens d’équipement qui s’est tenu en janvier 2021, la création d’un écosystème de R&D pour la technologie de fabrication grâce au développement de plates-formes d’innovation en technologie de fabrication ouverte basées sur le Web a été planifiée.

Il est impératif que de plus en plus d’industries et de professionnels entreprennent les programmes de perfectionnement des compétences, non seulement pour une mise en œuvre immédiate, mais aussi pour préparer l’avenir des employés. L’époque de la pandémie a déjà rendu la numérisation de l’Industrie 4.0 populaire, cependant, un problème dans l’état d’esprit du personnel de l’industrie existe toujours pour participer aux projets d’automatisation et à la formation. Une approche descendante en Inde pour la mise en œuvre de l’Industrie 4.0 semble être la voie à suivre même dans les MPME, et les cadres supérieurs devront peut-être faire avancer cette initiative pour faire de l’Inde une économie manufacturière dynamique sur la carte mondiale.

(L’auteur est PDG d’AIKairos, qui gère le programme de mise en œuvre et de formation de l’Industrie 4.0 en Inde. Courriel: milind@aikairos.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

