L’industrie a fait des progrès en matière de diversité, mais il y a encore du travail à

La récipiendaire du prix BAFTA Game Awards Fellowship de cette année, Siobhan Reddy de Media Molecule, a déclaré que l’industrie des jeux avait changé au cours de sa carrière, mais qu’il y avait encore du travail à faire sur le thème de la diversité et de l’inclusion.

S’adressant à GamesIndustry.biz, le directeur du studio a déclaré que le secteur avait fait des progrès pour attirer un plus large éventail de personnes, mais il est important pour les entreprises de s’assurer qu’elles disposent des outils nécessaires pour «prospérer» dans leurs rôles.

« Si je pense à l’industrie que j’ai rejoint il y a toutes ces années, c’était un endroit vraiment différent », a déclaré Reddy.

« Il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Les problèmes ne sont pas vraiment partis. Nous faisons tous des progrès pour attirer des groupes de personnes plus diversifiés, nous visons à créer des studios qui permettent aux gens de s’épanouir en leur sein. – et c’est extrêmement important.

«C’est une chose de dire: ‘Oh, nous voulons attirer des gens’ mais c’est une autre chose d’avoir la configuration pour que vous puissiez vous assurer que les gens peuvent s’épanouir. C’est quelque chose qui me passionne beaucoup, et je sais que beaucoup d’autres personnes sont: permettre aux gens de faire de leur mieux.

« Le monde est imparfait. Sexisme, racisme, capacitisme – ces choses sont toutes réelles, et en tant qu’industrie nous les traitons aussi. J’ai bon espoir de voir le nombre de personnes et de studios qui essaient de s’attaquer à de grands sujets … Nous Nous avons tous beaucoup de travail à faire, et c’est du travail. Il s’agit de nous assurer que nous trouvons de nouvelles façons d’intégrer les gens dans notre industrie.

Les BAFTA Games Awards ont eu lieu la semaine dernière. Reddy est reparti avec le prix de la bourse, tandis que Hadès a remporté cinq catégories dans la soirée.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72058/industry-has-made-progress-when-it-comes-to-diversity-but-theres-still-work-to-be-done-says-siobhan-reddy/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));