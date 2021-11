L’industrie augmente son chiffre d’affaires de 12,5% en septembre

22/11/2021 à 09:26 CET

PE

Le chiffre d’affaires de la industrie a augmenté de 12,5% en septembre Par rapport au même mois de 2020, le taux était inférieur de 4,7 points à celui d’août et de plus de 50 points inférieur à celui d’avril, lorsque le rebond le plus important de toute la série historique a été enregistré, selon les données publiées ce lundi par l’Institut national. des statistiques (INE).

Avec l’avance interannuelle de septembre, le chiffre d’affaires de l’industrie s’élève à sept mois consécutifs de promotions après avoir enchaîné auparavant une année de taux négatifs sur un an en raison de la crise du covid.

En termes mensuels (de septembre à août) et en données corrigées de la saisonnalité et du calendrier, l’industrie a enregistré au neuvième mois de l’année un 0,4% d’augmentation des ventes, contrairement aux progressions de l’ordre de 2% des deux mois précédents.