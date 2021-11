Le président australien de l’ASIC, l’organisme de surveillance des entreprises, travaille quant à lui avec les législateurs pour élaborer des règles pour la cryptographie, qui, selon lui, sont « stimulées par une demande extraordinaire des consommateurs et des investisseurs ».

L’industrie australienne des fonds de pension de 2 400 milliards de dollars tarde à adopter les crypto-monnaies, car Ross Barry, qui supervise 27 milliards de dollars australiens (19,5 milliards de dollars) en tant que directeur des investissements du fonds de pension Spirit Super, a déclaré que la crypto est « trop ​​risquée pour être considérée pour les portefeuilles institutionnels ».

Cela est dû aux fluctuations extrêmes des prix de la cryptographie et, en tant que tels, les fonds à long terme doivent surveiller l’évolution du secteur, a déclaré Barry dans une interview.

« C’est toujours volatil et il y a encore des risques de gouvernance importants autour de choses comme même jusqu’à la façon dont vous avez la garde. » « Je ne pense pas que ce soit adapté à l’usage des fonds de pension de retraite. »

Selon les données de l’Australian Taxation Office, seulement 212 millions de dollars australiens sont investis dans des actifs numériques à partir d’un pool de fonds de pension autogérés de 822 milliards de dollars australiens, qui ont une probabilité plus élevée d’investissement dans la cryptographie.

Intérêt croissant pour la crypto

Alors que les fonds de pension australiens ne sont pas encore à l’aise avec la cryptographie, dans d’autres parties du monde, ils ont commencé à y investir des montants relativement faibles. Le mois dernier, le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund a acheté pour 25 millions de dollars de Bitcoin et d’Ether.

« Je vois cela comme un autre outil pour gérer mon risque », a déclaré Ajit Singh, directeur des investissements du Fonds à l’époque.

« Il a un rendement attendu positif et il gère mon risque. Il a une faible corrélation avec toutes les autres classes d’actifs.

Il y a une semaine, Steve Kurz, responsable mondial de la gestion d’actifs chez le gestionnaire d’actifs cryptographiques Galaxy Digital, a également déclaré que l’industrie de 100 000 milliards de dollars couvrant les fonds de pension, les dotations et les fonds souverains « croyait en l’avenir de la cryptographie » et du Web 3.0, mais ne sais pas par où commencer.

Selon une enquête de Fidelity Investments, la plupart des institutions s’intéressent à la cryptographie et prévoient de s’allouer à cette nouvelle classe d’actifs d’ici 2026.

Garder un œil sur son potentiel

Mais Paul Schroder, PDG d’AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays avec 244 milliards de dollars australiens sous gestion, a déclaré qu’un problème clé pour la cryptographie est le manque de flux de revenus.

« Nous ne considérons pas la crypto-monnaie comme un investissement pour nos membres », a-t-il déclaré lors d’une conférence à Sydney lundi, mais a ajouté qu’il existe un intérêt pour la finance décentralisée (DeFi).

Pendant ce temps, Barry de Spirit Super fait des recherches sur la cryptographie, en particulier les monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

« Ce serait négligent de notre part de ne pas garder un œil sur le potentiel de la crypto-monnaie à devenir une partie plus pertinente du système monétaire mondial. » « Nous venons de considérer que c’est encore trop peu testé. »

Contrairement aux fonds de pension, la plus grande banque du pays, la Commonwealth Bank of Australia, est prête à autoriser ses 6,5 millions d’actions à acheter, vendre et détenir des crypto-monnaies car, selon son PDG Matt Comyn, bien qu’il y ait des risques à participer, « des risques plus importants en ne participant pas.

Pour l’instant, les investisseurs sont seuls

Lundi, l’organisme de surveillance des entreprises australiennes a également déclaré qu’il travaillait avec les législateurs pour développer des règles pour la cryptographie, mais jusque-là, les investisseurs sont « seuls ».

Le président de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), Joe Longo, a déclaré aux investisseurs lors de la Conférence australienne d’examen financier de faire preuve d’une « grande prudence » lorsqu’ils investissent dans la cryptographie, car « à l’heure actuelle, de nombreux actifs cryptographiques ne sont probablement pas des » produits financiers « …. pour la plupart, pour l’instant du moins, les investisseurs sont livrés à eux-mêmes.

Le régulateur a déclaré qu’il travaillait avec des législateurs qui ont proposé un régime de licence pour les échanges cryptographiques et de modifier les lois pour autoriser les DAO.

« Crypto est à notre porte, ici et maintenant, et est poussé par une demande extraordinaire des consommateurs et des investisseurs. Les implications pour les consommateurs sont potentiellement énormes.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.