L’industrie australienne des jeux vidéo obtient sa propre union

Image: Game Workers Australie

Game Workers Unite Australia, un organisme qui était auparavant une organisation de conseil et de soutien, a annoncé aujourd’hui qu’au début de l’année prochaine, il allait devenir un syndicat à part entière.

Sous sa forme précédente, la GWUA avait « soutenir et responsabiliser les travailleurs pour qu’ils construisent une meilleure industrie du jeu » en fournissant des informations et une assistance à toute personne souhaitant adhérer à un syndicat. Une grande partie de cela consistait à dire aux travailleurs à quel syndicat existant ils pouvaient appartenir, qui avait tendance à être soit Professionals Australia, soit la Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA).

En 2022, cela changera, la GWUA devenant Game Workers Australia, «une toute nouvelle division de Professionals Australia» (un plus grand syndicat faîtier englobant tout, des ingénieurs aux scientifiques). Cela signifie non seulement que tous les travailleurs de l’industrie du jeu vidéo peuvent adhérer au même syndicat spécifique, mais qu’ils bénéficieront de tous les avantages et protections que l’adhésion à un syndicat implique, et spécifiquement adaptés au secteur des jeux vidéo.

La GWUA sera désormais en mesure de « engager des poursuites judiciaires pour défendre nos membres contre les sous-paiements, la discrimination et l’intimidation, d’organiser des conventions collectives sur les lieux de travail et de faire pression sur les gouvernements et l’industrie sur un pied d’égalité avec les propriétaires de studios et les éditeurs ».

Quelles règles. Vous pouvez lire l’annonce complète de Game Workers Australia ci-dessous :

L’année prochaine, GWU Australia sera relancé sous le nom de Game Workers Australia : une toute nouvelle division de Professionals Australia avec un forfait d’adhésion à plusieurs niveaux réservé aux travailleurs du jeu. En devenant membre de Game Workers Australia, nouvellement formé, vous deviendrez un membre officiel du syndicat de Professionals Australia et aurez accès au soutien, aux services et à la solidarité qui vous aideront sur votre lieu de travail. Nous conserverons notre niveau d’adhésion gratuite et continuerons à offrir la même assistance que nous offrons actuellement à toute personne dans le besoin qui nous contacte. Mais avec le pouvoir de Professionals Australia derrière nous, nous pourrons faire bien plus – engager des poursuites judiciaires pour défendre nos membres contre les sous-paiements, la discrimination et l’intimidation, organiser des conventions collectives sur les lieux de travail et faire pression sur les gouvernements et l’industrie sur un pied d’égalité. terrain avec les propriétaires de studios et les éditeurs. Nous ne savons pas encore exactement quand Game Workers Australia sera lancé. Vous pouvez manifester votre intérêt pour devenir membre, ou rester informé des dernières nouvelles, en cliquant ici. Vous voulez faire plus qu’attendre ? Vous pouvez rejoindre GWU Australie maintenant (c’est gratuit !) pour être au rez-de-chaussée pendant que cette transformation se produit.

Actuellement, nous espérons lancer en mars 2022. Surveillez cet espace !