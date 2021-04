L’industrie automobile repense le manuel de réduction des coûts avec le COVID-19, les pénuries de puces perturbent les chaînes d’approvisionnement

Des camionnettes Ford Motor Co.2021 F-150 nouvellement fabriquées attendent des pièces manquantes à Dearborn, Michigan, États-Unis

Après une année passée à se faire marteler par la pandémie, une pénurie de semi-conducteurs et des tempêtes qui ont secoué la chaîne d’approvisionnement mondiale de Dana Inc., le fabricant de pièces automobiles cherche un nouveau guide.

De nombreux constructeurs automobiles et fournisseurs comme le fabricant d’essieux, d’arbres de transmission et d’autres pièces automobiles de l’Ohio, décident que la sécurisation de leurs lignes d’approvisionnement est l’ordre du jour le plus urgent.

Craig Price de Dana, vice-président senior des achats et du développement des fournisseurs, pousse les entreprises de son réseau d’approvisionnement à changer leur façon de faire des affaires, s’éloignant parfois des pratiques de production en flux tendu qui ont guidé les constructeurs automobiles pendant presque 40 ans.

Dana achète des produits clés tels que la résine, les pièces moulées, les pièces forgées et certains composants électriques auprès de plusieurs fournisseurs, demandant aux fournisseurs de conserver dans les entrepôts un arriéré de stocks critiques et développant son réseau de logiciels pour mieux suivre les fournisseurs, un processus que Dana espère compléter. année, a déclaré Price.

Cela va à l’encontre de l’approche d’inventaire et de production juste à temps que les fabricants ont adoptée de Toyota Motor Corp au Japon depuis les années 1980. Le nouveau mot d’ordre dans la fabrication est «résilience», souligné par la révélation de février de Toyota selon laquelle il avait constitué un stock de puces de quatre mois.

Dana a également pris des mesures pour aider ses petits fournisseurs à recruter des travailleurs et à sécuriser l’espace d’expédition sur les conteneurs afin d’éviter tout impact sur ses opérations, a déclaré Price.

Et au siège de la société à l’extérieur de Toledo, Price travaille sur les fournisseurs pour rejoindre un réseau de partage de données qui donnera à Dana un aperçu détaillé de la façon dont les fournisseurs supprimés en deux ou trois étapes font – plutôt que de simplement compter sur les expéditions pour apparaître comme prévu dans un Contrat. «Nous travaillons à une transparence totale de la chaîne d’approvisionnement, qui n’est généralement pas disponible pour le moment», a-t-il déclaré à . à propos des projets de l’entreprise de 7 milliards de dollars. «C’est un voyage que nous entreprenons pour obtenir autant de données que possible, pas pour une autre raison que la simple sécurité d’approvisionnement.»

BRITTLE SUPPLY CHAIN ​​Des efforts comme celui de Dana sont en cours dans une industrie secouée par une série d’événements inattendus. La pénurie de puces est un problème très médiatisé, mais pas le seul.

«Tout le problème est d’exposer la fragilité, la fragilité de la chaîne d’approvisionnement automobile», a déclaré Richard Barnett, directeur du marketing de Supplyframe, qui fournit des informations commerciales aux entreprises des secteurs mondiaux de l’électronique. Le directeur général de BorgWarner, Frederic Lissalde, a déclaré à . que les entreprises envisageaient le coût total de toute approche au lieu de simplement son prix initial.

«Nous essayons de faire une double source chaque fois que possible pour les composants critiques», a-t-il déclaré. David Simchi-Levi, professeur de systèmes d’ingénierie au Massachusetts Institute of Technology, qui a travaillé avec des entreprises comme Ford Motor Co pour renforcer les chaînes d’approvisionnement, a déclaré que l’intérêt avait explosé l’année dernière. «La résilience est là pour rester.» Le calcul est simple. Ces approches peuvent coûter plus cher au départ, mais elles sont susceptibles de se payer elles-mêmes si elles aident les entreprises à éviter les frais allant jusqu’à 2 milliards de dollars et 2,5 milliards de dollars auxquels General Motors Co et Ford, respectivement, sont confrontés pour la pénurie de puces.

Le chef de la plate-forme de produits et des opérations de Ford, Hau Thai-Tang, a déclaré que le constructeur automobile américain n ° 2 avait précédemment modifié son approche, mais l’année dernière a encore accéléré le changement. Le stockage de pièces ou de matériaux clés et l’utilisation de sources multiples sont de retour sur la table.

«Si vous restez 30 jours à l’usine F-150, quel est le coût pour Ford Motor Co par rapport à payer cette assurance pour stocker ces puces?» a-t-il dit, faisant référence à la camionnette pleine grandeur très rentable de la société. «C’est ainsi que nous y penserions.»

Malgré cela, Ford a parfois dû interrompre temporairement la production de F-150 et accumule des camions qui manquent de pièces.

Ford cherche à savoir quelles autres pièces ou matériaux pourraient subir les mêmes pressions à l’avenir et a déjà commencé à acheter des micropuces spécialisées directement auprès des fabricants de puces plutôt que de passer par ses plus grands fournisseurs, a déclaré Thai-Tang. Ford fournit également aux fournisseurs un mix de véhicules et des prévisions de volume sur six mois au lieu de seulement deux semaines, et envisage d’étendre cette visibilité à un an.

JUSTE À TEMPS ICI POUR RESTER

Les constructeurs automobiles ne peuvent pas se permettre d’abandonner la conscience des coûts du système juste à temps dans une entreprise où les marges bénéficiaires sont souvent inférieures à 10 cents pour un dollar de revenu. «La solution ne peut pas être plus de gaspillage», a déclaré Ramzi Hermiz, un ancien PDG de fournisseur qui conseille les entreprises. «L’objectif doit être de savoir comment créer plus de simplicité, de flexibilité et de rapidité dans la chaîne d’approvisionnement.»

Les réponses pourraient inclure l’établissement de plus de fournisseurs plus près de leurs clients finaux, y compris le rapatriement du travail de Chine et d’autres régions d’Asie, et une plus grande utilisation de pièces et de systèmes normalisés lorsque cela est possible pour permettre davantage d’options de fournisseurs, ont déclaré des dirigeants du secteur. Bob Roth, copropriétaire de RoMan Manufacturing, qui fabrique des transformateurs et des équipements de moulage de verre à Grand Rapids, Michigan, a déclaré que les conversations sur la résilience se sont accélérées au cours de l’année écoulée. Cependant, la réponse ne peut pas être simplement de transférer le fardeau vers des fournisseurs plus petits comme son entreprise de 40 millions de dollars.

«Nous n’allons pas immobiliser notre fonds de roulement simplement parce que vous pensez que la constitution de stocks ou le stockage de matériel est une excellente idée», a-t-il déclaré.

La réponse pour de nombreuses entreprises sera de tester leurs chaînes d’approvisionnement pour trouver des faiblesses, tout comme les banques l’ont fait après la crise des subprimes de 2008, a déclaré Tim Thoppil, associé et responsable du conseil pour les Amériques au sein de la société d’ingénierie umlaut. Les matières premières et les pièces pour batteries et moteurs électriques pourraient être le prochain point de crise.

Des événements inattendus tels que la pandémie et la pénurie de puces ne sont qu’un signe des temps, a déclaré Steven Merkt, président des solutions de transport chez TE Connectivity, qui fabrique des capteurs, des connecteurs et des composants électriques pour les constructeurs automobiles.

« Ce n’est pas une série d’événements de cygne noir », a déclaré Merkt. «C’est un précurseur de ce à quoi la vie va ressembler.»