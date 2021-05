L’industrie britannique de la musique soutient résolument les passeports COVID

L’industrie britannique de la musique a exprimé son soutien sans faille aux passeports vaccinaux contre le COVID-19 – mais avec quelques mises en garde.

UK Music a soutenu l’idée des passeports vaccinaux COVID-19 (ainsi que d’autres «mesures de certification du statut») dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Boris Johnson, au chef de l’opposition Keir Starmer et à plusieurs autres députés. À titre de référence, l’organisation âgée de 13 ans a déclaré en janvier que «la combinaison de vaccins et de tests rapides donne l’espoir que nous serons en mesure d’organiser des événements à grande échelle d’ici le milieu de cette année».

Après avoir réaffirmé que l’espace de divertissement en direct devrait bénéficier de l’annulation des mesures de verrouillage et des interdictions de grand rassemblement – «le maintien des restrictions menace de pressions financières supplémentaires sur le secteur» – le message récemment publié du représentant de l’industrie de la musique britannique évoque la possibilité que le vaccin les passeports pourraient accélérer le calendrier associé à ladite annulation.

«Nous soutenons fermement l’ambition du gouvernement de revenir à des audiences à pleine capacité sans restrictions dès que possible», lit-on dans le texte, «et nous reconnaissons que cela ne peut être que [sic] obtenu en rassemblant des preuves qu’il est sûr de supprimer ou de réduire les restrictions, y compris en examinant comment la certification du statut Covid pourrait aider à réduire la distanciation sociale. “

Cependant, l’entité a également souligné que les fans devraient avoir d’autres moyens (en plus de montrer qu’ils ont reçu un vaccin COVID-19) pour profiter des événements, et que ces mesures de sécurité ne devraient rester en place que le temps strictement nécessaire.

«Nous comprenons que cette approche impliquerait soit une preuve de vaccination, un test Covid négatif ou un test d’anticorps pour permettre l’accès à un lieu. Il est clair que cette approche ne doit pas se fonder uniquement sur la preuve de la vaccination, mais aussi qu’elle ne doit être qu’une mesure temporaire, utilisée aussi longtemps que nécessaire.

«Nous sommes également convaincus que cette approche ne doit pas être discriminatoire, doit protéger la vie privée et avoir des critères de sortie clairs. Si tout cela est vrai, alors nous soutenons pleinement l’exploration continue de cette possibilité de ramener la vie à la normale le plus tôt possible », déclare la lettre, qui a été signée par Andrew Lloyd Webber, directeur musical du London Symphony Orchestra, Simon Hochet, et plus encore.

L’ouverture de l’industrie de la musique britannique à accepter la preuve des tests COVID-19 négatifs et des tests d’anticorps (au lieu d’appeler tous les détenteurs de billets à démontrer qu’ils ont été vaccinés contre le virus) peut avoir résulté de l’opposition du public aux passeports vaccinaux.

Certes, près de 350 000 résidents britanniques ont signé une pétition intitulée «Ne pas déployer les passeports vaccinaux Covid-19», et un nombre important de personnes ont protesté contre les mesures de verrouillage et les passeports de vaccination à Londres ce week-end.

Le mois dernier, le Premier ministre Johnson a déclaré à propos de ce concept: «Il y a des problèmes profonds et complexes que nous devons explorer, des questions éthiques sur le rôle du gouvernement dans le mandat… Nous ne pouvons pas être discriminatoires à l’égard des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas avoir le vaccin. Mais il y a environ trois semaines, un journal officiel du gouvernement précisait que les passeports vaccinaux sont «susceptibles de devenir une caractéristique de nos vies» – suscitant un débat supplémentaire sur le sujet.

Aux États-Unis, de grands événements en direct non socialement éloignés commencent à reprendre dans certains États, le festival de musique d’enlèvement d’Insomniac ayant eu lieu à Orlando il y a environ deux semaines et l’UFC 261 ayant attiré un public d’environ 15000 personnes à Jacksonville ce week-end.

Ailleurs, cependant, le retour du divertissement basé sur la foule prend plus de temps que prévu, car le fondateur et PDG d’Insomniac, Pasquale Rotella, a récemment annoncé qu’EDC Las Vegas (initialement prévu pour mai) avait été repoussé à octobre en raison des directives de réouverture mises en œuvre par Les fonctionnaires du gouvernement du comté de Clark.