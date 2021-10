L’industrie cinématographique devrait être rendue « drug mukt », mais les toxicomanes ne doivent pas être mis en prison : Ramdas Athawale

Le ministre de l’Union Ramdas Athawale avait récemment suggéré de dépénaliser la possession de petites quantités de drogues pour la consommation personnelle.

Le ministre d’État de l’Union pour la justice sociale et l’autonomisation, Ramdas Athawale, a souligné mardi qu’il était nécessaire de rendre l’industrie cinématographique « sans drogue », mais a déclaré que les toxicomanes ne doivent pas être mis en prison et qu’il doit y avoir un changement dans cette loi.

« Les personnes qui boivent de l’alcool ne sont pas envoyées en prison. Mais il existe une disposition dans la loi selon laquelle les personnes qui consomment de la drogue peuvent être envoyées en prison. Du point de vue de la justice sociale, notre ministère estime que, bien sûr, une personne ne devrait pas prendre de drogue, mais s’il en prend, alors il ne devrait pas être envoyé en prison. La loi doit être changée », a-t-il déclaré.

« Des mesures sont donc prises à la fois contre le toxicomane et le trafiquant de drogue. Le NCB a pris des mesures contre de nombreuses personnes depuis la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput. Il est nécessaire de changer l’atmosphère de l’industrie cinématographique et il est nécessaire de faire de la drogue une industrie cinématographique mukt et la plupart des drogues sont vendues dans l’industrie cinématographique et les artistes deviennent accros, il est donc également nécessaire d’agir contre eux », a-t-il ajouté.

Le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation avait récemment suggéré de dépénaliser la possession de petites quantités de drogues pour la consommation personnelle dans ses recommandations soumises au Département du revenu sur la révision de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS).

Le ministère a suggéré que le traitement obligatoire dans les centres gouvernementaux doit être donné aux personnes capturées avec de petites quantités pour la consommation personnelle au lieu d’une peine de prison, a déclaré un responsable.

Aryan Khan a été arrêté le 3 octobre avec son ami Arbaaz Merchant et le mannequin Dhamecha par le BCN, ainsi que d’autres. Alors qu’Aryan et Merchant sont maintenant hébergés à la prison d’Arthur Road, Dhamecha est à la prison pour femmes de Byculla. Un tribunal spécial pour les affaires du NDPS avait refusé de leur accorder une caution.

