L’industrie de la beauté s’associe pour lutter contre le changement climatique – WWD

Melanie Bender, fondatrice de Versed Skincare – la ligne propre et végétalienne – unifie l’industrie de la beauté en partenariat avec Call4Climate pour aider à lutter contre le changement climatique.

En 45 jours, elle a travaillé pour que 100 marques – 150 à ce jour – s’engagent pour la cause, CodeRed4Climate, dans une lettre ouverte au Congrès. Le groupe exhorte les consommateurs à appeler leurs représentants au Congrès et, entre autres demandes, à leur demander de soutenir le programme de paiement de l’électricité propre, d’affecter 40% du financement aux communautés de première ligne et de mettre fin aux subventions aux sociétés de combustibles fossiles. Toutes les marques changeront leurs photos de profil en rouge aujourd’hui à l’appui, et fermeront leurs sites de commerce électronique pour la journée.

“Je ne vais pas mentir, cela a vraiment dépassé mes attentes”, a déclaré Bender. « J’ai une réunion avec la Maison Blanche pour parler de ce que nous faisons et voir s’il y a une opportunité pour eux de s’impliquer. J’ai eu des réunions avec des membres du Congrès, et nous continuerons d’en avoir plus… Nous avons besoin que le gouvernement fédéral agisse. Il n’y a aucun moyen que nous puissions atteindre le Paris [Climate Change] Objectifs de l’accord sans que le gouvernement fédéral ne se retire et prenne les devants.

Enfant de biologistes marins, elle a grandi à Kailua, à Hawaï, où elle s’est très tôt intéressée au changement climatique, a-t-elle expliqué.

« J’ai fait ma thèse sur les impacts du climat sur les récifs coralliens à Hawaï, et à partir de là, je me suis lancé dans une carrière dans le développement durable », a déclaré Bender.

“Nous connaissons le réchauffement climatique depuis 30 ans maintenant”, a-t-elle poursuivi. «Pour moi, ce qui a vraiment conduit à prendre ce grand swing en ce moment, c’est avec ce dernier [Intergovernmental Panel on Climate Change] rapport. J’ai commencé à entendre des gens parler du changement climatique d’une manière que je n’avais jamais connue auparavant. Il était passé au premier plan, au centre, juste à cause de la clarté cristalline du langage qu’il s’agit d’un code lu pour l’humanité.

Le cofondateur et directeur général de Youth to the People, Joe Cloyes, a été le premier à rejoindre le mouvement.

“Nous avons pris la mesure sans précédent de construire une large coalition de marques dans le domaine de la beauté, car il n’a jamais été plus urgent d’agir pour ralentir le réchauffement climatique et éviter la dégradation du climat”, a déclaré Cloyes à WWD dans un communiqué exclusif. « C’est notre appel à l’action. En tant qu’industrie, nous devons réduire les émissions et la consommation d’énergie pour protéger notre planète et tous les peuples. »

Milk Makeup était le prochain à s’inscrire. “Et quand Sephora en a pris conscience, ils ont commencé à appeler leurs marques”, a poursuivi Bender. « Les marques ont commencé à recruter d’autres personnes… Je sais que nous avons 13 millions de personnes atteintes via nos canaux numériques chaque mois. Si je peux faire en sorte que 1% des gens décrochent le téléphone et appellent les législateurs, cela compte. Maintenant, si je peux obtenir 100 autres marques avec la même portée pour le faire, cela compte. C’était vraiment la genèse de cela.

Ceux qui souhaitent en savoir plus sont invités à visiter Codered4climate.org pour plus d’informations.

« Nous facilitons la tâche grâce à des affectations d’appels pour que quiconque puisse appeler », a déclaré Bender. « Il y a un système téléphonique automatisé où vous entrez votre code postal, et il vous connecte avec vos quatre représentants au Congrès. Nous fournissons également un script simple décrivant » ce qu’il faut demander.