L’industrie de la crypto n’est pas trop enthousiasmée par les grands mouvements politiques de Biden

La Chambre des représentants des États-Unis a voté pour adopter le projet de loi sur les infrastructures qui contenait une disposition qui a secoué le monde de la cryptographie. Les régulateurs financiers ont appelé le Congrès à réglementer les pièces stables. En d’autres termes, la crypto a eu une grosse semaine à Washington, DC

Taxes et pièces stables

La Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur du projet de loi bipartite sur l’infrastructure qui contient deux dispositions controversées sur la taxe sur la cryptographie, malgré le lobbying ardent des défenseurs de la cryptographie qui ont averti que cette disposition serait terrible pour la cryptographie aux États-Unis. Le projet de loi a été adopté par le Sénat sans amendement en août. .

Le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars de l’administration Biden contient une disposition sur les rapports cryptographiques qui semble élargir la définition d’un «courtier» pour inclure potentiellement les mineurs et les développeurs cryptographiques, ce qui rendrait la conformité difficile, voire impossible. Une autre disposition du projet de loi pourrait faire des transactions d’actifs numériques – de l’achat de crypto-monnaies à la négociation de jetons non fongibles (NFT) – un crime si elles ne sont pas signalées correctement. Les partisans de la crypto craignent que tout cela ne soit très problématique pour l’industrie aux États-Unis et pourrait même pousser l’innovation à l’étranger.

Vendredi dernier, la Chambre des représentants a voté en faveur du projet de loi bipartite sur les infrastructures. Le projet de loi attend maintenant la signature du président Joe Biden.

Malgré un lobbying intense de la part des lobbyistes de la cryptographie en août pour clarifier la définition de «courtier» telle qu’elle s’applique aux actifs numériques, le projet de loi a été adopté par le Sénat sans aucun amendement. Le projet de loi a été présenté et voté au Sénat en une semaine en août.

Alors que le projet de loi attendait l’approbation de la Chambre, j’ai parlé à des avocats spécialisés en crypto-taxation aux États-Unis de la façon dont les choses pourraient se dérouler s’il était promulgué sans amendement.

Nathan Giesselman, associé chez Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, m’a dit que, comme il est écrit dans le projet de loi, la disposition risque de capturer des personnes comme les mineurs et les développeurs qui n’ont pas les mêmes informations client. qu’un courtier traditionnel pourrait avoir, les mettant dans la position délicate de ne pas être en mesure de se conformer aux rapports requis.

Maintenant que la Chambre a adopté le projet de loi, il est clair que beaucoup dépendra de la façon dont le département du Trésor américain interprétera la définition de courtier.

En août, des rapports ont fait surface indiquant que le département du Trésor pourrait s’en tenir à la définition traditionnelle de courtier telle que définie dans l’Internal Revenue Code, ce qui limiterait la portée du terme pour n’inclure que les concessionnaires, les trocs et autres intermédiaires.

Mais David Zaslowsky, associé chez Baker & McKenzie et éditeur du blog blockchain du cabinet d’avocats, m’a dit qu’il n’est pas clair si le département du Trésor suivra.

« C’est certainement l’avis du Trésor [Dept.] que tout le monde ne signale pas » qui devrait l’être, a déclaré Zaslowsky.

Pendant ce temps, les lobbyistes crypto ont commencé à souligner qu’une autre disposition potentiellement problématique du projet de loi avait été totalement ignorée.

Le projet de loi a également proposé un amendement à l’article 6050I du code des impôts pour inclure les actifs numériques. La loi originale mise en place il y a près de quatre décennies exige que toute personne recevant plus de 10 000 $ en espèces en une seule transaction déclare les informations personnelles de l’expéditeur, y compris son numéro de sécurité sociale, au gouvernement dans les 15 jours.

Abraham Sutherland, conseiller du groupe de lobbying crypto Proof of Stake Alliance, a écrit dans un rapport de recherche que cette disposition s’appliquerait largement à tous les Américains qui reçoivent tout type d’actif numérique, des crypto-monnaies aux NFT.

« Et en vertu de l’article 6050I, le défaut de vérifier et de signaler rapidement et avec précision les informations requises – des informations qui pourraient ne pas exister – peut être un crime entraînant une peine de prison », a écrit Sutherland.

Jerry Brito, directeur exécutif du groupe de lobbying crypto Coin Center, a qualifié la modification du code des impôts d’inconstitutionnelle dans un fil Twitter samedi. Il a également déclaré qu’il était encore temps de « revenir en arrière » sur les dispositions avant qu’elles n’affectent qui que ce soit, car les dispositions n’entreront en vigueur qu’au moins 2024. Selon Brito, les options incluent des amendements de travail dans les prochains projets de loi de dépenses ou l’introduction de projets de loi autonomes.

«Nous avons travaillé avec plusieurs membres de la Chambre pour présenter des projets de loi autonomes visant à modifier les nouvelles dispositions de déclaration fiscale crypto. Nous aurions plus de deux ans pour les faire adopter », a tweeté Brito.

Pendant ce temps, le projet de loi sur les infrastructures doit être signé par le président et le département du Trésor doit émettre des directives sur la manière dont ces dispositions seront appliquées, en particulier son interprétation du terme « courtier ».

À propos de ce rapport stablecoin…

Lundi dernier, le groupe de travail du président sur les marchés financiers a finalement publié son rapport tant attendu sur les pièces stables. Le rapport, rédigé par un groupe de régulateurs financiers représentant diverses agences gouvernementales américaines, a recommandé que les émetteurs de pièces stables soient soumis à la même surveillance fédérale que les banques. Le rapport suggère également que si le Congrès ne prend pas de mesures réglementaires, les régulateurs financiers interviendront et établiront une surveillance par le biais du Conseil interinstitutions de surveillance de la stabilité financière.

J’ai parlé à certains des principaux émetteurs de pièces stables ainsi qu’à des lobbyistes crypto pour voir ce qu’ils pensaient du rapport et j’ai remarqué une divergence dans leurs réactions. Certains émetteurs de pièces stables comme Circle et Tether ont salué la perspective d’être traités comme des banques réglementées. Mais les lobbyistes crypto n’étaient pas aussi enthousiastes à propos de certaines des autres implications du rapport.

Coin Center et la Chambre de commerce numérique (CDC) ont déclaré que la surveillance suggérée dans le rapport pourrait freiner l’innovation et soumettre les pièces stables à des règles plus strictes par rapport à d’autres systèmes de paiement comme PayPal qui offrent des services similaires. Les lobbyistes craignent également que les choses ne deviennent compliquées si plusieurs agences gouvernementales tentent de réglementer l’espace.

L’économiste de Cornell, Eswar Prasad, m’a dit que l’industrie de la cryptographie veut le meilleur des deux mondes et essaie « de faire la distinction entre bénéficier de la légitimité fournie par la surveillance gouvernementale tout en essayant de rester à l’écart d’une réglementation étendue et intrusive qui décourage l’innovation ».

Lors de son apparition dans l’épisode de lundi de «First Mover» de CoinDesk TV, le contrôleur par intérim de la devise Michael Hsu a déclaré que le terme «innovation» était souvent utilisé. Il y a certains domaines où nous voulons une innovation sans entrave, a déclaré Hsu, mais les pièces stables peuvent ne pas être l’un de ces domaines.

« Vous voulez que votre argent soit stable. Vous voulez qu’il soit fiable. Vous voulez qu’il soit là dans les bons comme dans les mauvais moments et que vous n’ayez pas à y penser. Si vous innovez trop dans cet espace, vous obtiendrez un large éventail de résultats dont certains ne seront pas bons », a déclaré Hsu.

La règle de Biden

La semaine dernière, le président Biden a déclaré qu’il annoncerait son choix pour la présidence de la Réserve fédérale « assez rapidement », mais n’a pas précisé s’il s’agirait de Jerome Powell, dont le mandat de président expirera en février.

Autre part

